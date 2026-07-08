Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ministrstvo: Dogovor z radiologi ni vključeval dodatnih finančnih nagrad

Ljubljana / Maribor, 08. 07. 2026 15.49 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
M.S. STA
UKC Maribor

Na ministrstvu za zdravje so ponovno zatrdili, da minister Tadej Ostrc ni posegal v dogovor, sklenjen med UKC Maribor in interventnimi radiologi. Je pa v procesu pogajanj minister na prošnjo vodstva bolnišnice odobril povišanje plačnih razredov za radiologe v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Ob tem je ministrstvo preverilo tudi razpis za strokovno direktorico, ki po njihovih ugotovitvah ni bil zakonit, zato bodo z vodstvom UKC Maribor opravili razgovor.

Kot zatrjujejo na ministrstvu, dogovor med ministrom in radiologi, ki je omogočil nadaljnje izvajanje interventne radiologije v UKC Maribor, ni vključeval dodatnih finančnih nagrad. "Minister se je zavezal zgolj, da bo preveril očitke, s katerimi so ga radiologi seznanili, in ukrepal v okviru zakonskih pristojnosti ministrstva za zdravje."

Sedmerica interventnih radiologov Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je po neuspešnih pogajanjih za dvig plačnih razredov maja podala kolektivno odpoved, predstojniško mesto pa je takrat zapustil Jernej Lučev. Ko bi interventni radiologi 1. julija morali po navedbah UKC Maribor podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, so skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Po posredovanju Ostrca so nato nekateri v petek podpisali nove pogodbe o zaposlitvi.

Na petkovem srečanju so radiologi ministra Tadeja Ostrca opozorili na domnevno netransparentno delovanje vodstva bolnišnice ter ga seznanili z domnevnimi nepravilnostmi imenovanja strokovne direktorice, so zapisali na ministrstvu za zdravje. "Minister jim je zagotovil, da bo njihove navedbe preveril in po potrebi začel postopek ugotavljanja teh nepravilnosti," so dodali in poudarili, da je Ostrc odredil pregled dokumentacije.

Ta je pokazal, da je ministrstvo 12. februarja 2026 izdalo negativno mnenje k javnemu razpisu za delovno mesto strokovnega direktorja UKC Maribor, saj razpisni pogoji niso bili usklajeni z veljavno zakonodajo.

Razpis namreč ni povzemal zakonsko določenih pogojev, ki jih mora kandidat izpolnjevati v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva (ZDIUPZ).

Ministrstvo je nato 2. marca bolnišnico ponovno pisno opozorilo na nezakonitost razpisa, kljub temu pa je svet zavoda 13. aprila ministrstvo obvestil, da je na podlagi tega razpisa za strokovno direktorico imenoval prof. dr. Natašo Marčun Varda.

"Zaradi navedenih okoliščin bo ministrstvo za zdravje z vodstvom UKC Maribor opravilo razgovor o postopku imenovanja strokovnega direktorja ter o nadaljnjih korakih v okviru svojih pristojnosti," so še sporočili.

Preberi še Ostrc ni predstavil vsebine dogovora z radiologi, vanj se 'ni spuščal'
ministrstvo zdravje ukc maribor tadej ostrc

Zloraba Sursa: napadalci zbirajo podatke za milijonske prevare

Sodišče zavrnilo tožbo: odstrel 206 medvedov se lahko nadaljuje

24ur.com Vodstvo neuspešno v pogajanjih z radiologi, ministrstvo doseglo dogovor?
24ur.com Ostrc ni predstavil vsebine dogovora z radiologi, vanj se 'ni spuščal'
24ur.com Bo nova direktorica STA informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik?
24ur.com Iz UKC Maribor odhaja sedem interventnih radiologov, tudi predstojnik
24ur.com Komisija zatrjuje: razpis je bil skladen s predpisi
24ur.com Ali je strokovna direktorica UKC odstopila zaradi političnih pritiskov?
24ur.com Ministrstvo ustavilo potencialno zdravstveno afero?
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
08. 07. 2026 16.42
prav.da se dobro plača tiste v katerih rokah je življenje človeka...zagotovo si to bolj zaslužijo kot "državni direktorji" ,ki prodajajo monopolno robo....
Odgovori
+0
2 2
Vojko Kos
08. 07. 2026 17.02
Potem si kmetje zaslužijo največ, ker jih potrebujemo VSAK DAN, CELO ŽIVLHENHE!!!!
Odgovori
0 0
JApajaDAja
08. 07. 2026 17.07
kmetu naj pošteno plačajo za proizvode.....ni mi užitek jesti egiptovski krompir,poljsko meso,ukr.jajca,ita solato....trgovci pa dobiček v tujino.....
Odgovori
0 0
Misika1967
08. 07. 2026 16.40
NI RES,SAMI SE HVALIJO.
Odgovori
+0
1 1
V.Sam
08. 07. 2026 16.31
Verjemi,če lahko?????
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Hčerka Baracka in Michelle Obama praznuje 28 let, starša delila redke utrinke
Hčerka Baracka in Michelle Obama praznuje 28 let, starša delila redke utrinke
zadovoljna
Portal
Po razhodu s hrvaško estradnico ujet v družbi nove lepotice
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
vizita
Portal
Ljudje z dolgo življenjsko dobo imajo teh 5 navad
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
cekin
Portal
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
moskisvet
Portal
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Bikini je nekoč šokiral svet: danes je simbol poletja in svobode
Bikini je nekoč šokiral svet: danes je simbol poletja in svobode
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
okusno
Portal
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Brez krompirja, skute in jajc: Sladki cmoki s presenetljivo sestavino
Brez krompirja, skute in jajc: Sladki cmoki s presenetljivo sestavino
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763