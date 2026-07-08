Ministrstvo: Dogovor z radiologi ni vključeval dodatnih finančnih nagrad

Kot zatrjujejo na ministrstvu, dogovor med ministrom in radiologi, ki je omogočil nadaljnje izvajanje interventne radiologije v UKC Maribor, ni vključeval dodatnih finančnih nagrad. "Minister se je zavezal zgolj, da bo preveril očitke, s katerimi so ga radiologi seznanili, in ukrepal v okviru zakonskih pristojnosti ministrstva za zdravje."

Sedmerica interventnih radiologov Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je po neuspešnih pogajanjih za dvig plačnih razredov maja podala kolektivno odpoved, predstojniško mesto pa je takrat zapustil Jernej Lučev. Ko bi interventni radiologi 1. julija morali po navedbah UKC Maribor podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, so skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Po posredovanju Ostrca so nato nekateri v petek podpisali nove pogodbe o zaposlitvi.

Na petkovem srečanju so radiologi ministra Tadeja Ostrca opozorili na domnevno netransparentno delovanje vodstva bolnišnice ter ga seznanili z domnevnimi nepravilnostmi imenovanja strokovne direktorice, so zapisali na ministrstvu za zdravje. "Minister jim je zagotovil, da bo njihove navedbe preveril in po potrebi začel postopek ugotavljanja teh nepravilnosti," so dodali in poudarili, da je Ostrc odredil pregled dokumentacije.

Ta je pokazal, da je ministrstvo 12. februarja 2026 izdalo negativno mnenje k javnemu razpisu za delovno mesto strokovnega direktorja UKC Maribor, saj razpisni pogoji niso bili usklajeni z veljavno zakonodajo.

Razpis namreč ni povzemal zakonsko določenih pogojev, ki jih mora kandidat izpolnjevati v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva (ZDIUPZ).

Ministrstvo je nato 2. marca bolnišnico ponovno pisno opozorilo na nezakonitost razpisa, kljub temu pa je svet zavoda 13. aprila ministrstvo obvestil, da je na podlagi tega razpisa za strokovno direktorico imenoval prof. dr. Natašo Marčun Varda.

"Zaradi navedenih okoliščin bo ministrstvo za zdravje z vodstvom UKC Maribor opravilo razgovor o postopku imenovanja strokovnega direktorja ter o nadaljnjih korakih v okviru svojih pristojnosti," so še sporočili.