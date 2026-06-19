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Slovenija

AVK na zaprosilo Hrvatov preiskala podjetje v Ljubljani

Ljubljana, 19. 06. 2026 11.31 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
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Javna agencija RS za varstvo konkurence je na podlagi sodne odredbe izvedla nenapovedan pregled poslovanja v podjetju Candy Hoover, kjer preiskujejo sume kršitev pravil o varovanju konkurence na slovenskem trgu.

Na Javni agenciji RS za varstvo konkurence (AVK) so na podlagi odredbe ljubljanskega okrožnega sodišča in zaprosila hrvaškega varuha konkurence (AZTN) izvedli preiskavo v podjetju Candy Hoover v Ljubljani. Prvič v zgodovini AVK je bila preiskava v Sloveniji opravljena hkrati s preiskavo v drugi državi članici EU ter na podlagi zaprosila organa za varstvo konkurence druge države članice EU, so sporočili iz agencije.

Sumijo, da sta podjetji Candy Hoover in Haier Croatia, ki tvorita eno ekonomsko enoto, omejevali svoje distributerje pri določanju prodajnih cen njihovih izdelkov na ozemlju Slovenije in Hrvaške.

"Veseli me, da je mednarodno sodelovanje potekalo izjemno gladko in učinkovito, saj to potrjuje našo pripravljenost in sposobnost za usklajeno delovanje na ravni celotne EU. S takšnim sodelovanjem se krepi vloga in učinkovitost delovanja nacionalnih organov za varstvo konkurence, kar je osnovno vodilo Direktive ECN+," je ob nenapovedani preiskavi v omenjenem podjetju povedal direktor agencije Andrej Matvoz.

Agencija ima v preiskovalnem postopku, ki je namenjen ugotavljanju obstoja omejevalnih ravnanj, na voljo več preiskovalnih instrumentov, pri čemer je poleg zahteve za posredovanje podatkov in zbiranja informacij najpomembnejša prav preiskava, navajajo. "To je glavno orodje za odkrivanje dokazov, povezanih s kršitvami konkurenčnega prava. Dejstvo, da je bila preiskava izvedena, pa ne prejudicira ugotovitve kršitev določb pravil varstva konkurence," so še zapisali na AVK.

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KOMENTARJI1

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Tetrapan89
19. 06. 2026 12.28
Nič novega. Saj je enako tudi pri drugih A brandih? Pogujejo veleprodajo z pridržanimi MPC. Torej v škodo končnega kupca.
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