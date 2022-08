Bo zaradi suma prirejanja podatkov nekdanji komandir ostal brez službe?

Habulina sumijo storitve kaznivega dejanja prirejanja podatkov, poročajo Slovenske novice. V postopku izredne odpovedi pa naj bi se po poročanju Vestnika znašel zaradi potez, ki jih je storil v vodstvu službe generalnega direktorja Slovenske policije.

"Potrdimo lahko le to, da je bil zaradi hujših kršitev delovnih obveznosti, ki izhajajo iz podanih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti in je storjeno v povezavi z opravljanjem del, zoper enega zaposlenega v Generalni policijski upravi izveden delovnopravni ukrep izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in za čas trajanja postopka tudi ukrep prepovedi opravljanja dela," so sporočili z Generalne policijske uprave.

O razlogih za sum, da je kaznivega dejanja osumljena uradna oseba, zaposlena na Policiji, bodo obvestili posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, so dodali na Generalni policijski upravi.