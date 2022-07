Zaradi suše je nenavadno hitro presahnilo Cerkniško jezero

Arso je na spletni strani objavil tudi fotografije, ki podrobneje prikazujejo, kako izsušeno je jezero. Na eni izmed fotografij je travnata pokrajina z drevesi, ki drugače predstavlja dno jezera. Na agenciji so pod njo zapisali, da v času polnega jezera gladina vode običajno sega do polovice višine teh dreves.

Letošnjo zimo in pomlad je padlo približno tri četrtine običajnih padavin oz. 199 milimetrov manj kot v povprečju zadnjih 30 polletij, med decembrom 2021 in majem 2022. Od 1. januarja 2022 je na območju Cerkniškega jezera le šestkrat padlo več kot 20 milimetrov vode na dan, preostali deževni dnevi letošnjega leta pa so večinoma prinesli manj kot deset milimetrov.

Zaradi nizke vodne gladine je Arso začasno izklopil hidrološko postajo Dolenje jezero, ki je gladino jezera z več kot 200 centimetrov zadnjič kazala 21. maja, so še zapisali.

Pozor tudi obiskovalcem

Letos bo voda v t. i. reševalnem bazenu ob vročih in suhih dneh, ki jo pregrevajo in izparevajo, izpostavljena veliko dlje kot običajno. Jezero in ekosistemi, s katerimi je povezano, pa bodo občutljivejši kot običajno. Zato Arso prosi obiskovalce, da se v vodi ne kopajo, ko so namazani s sončnimi kremami, prav tako naj v vodo ne vnašajo šamponov ali drugih nenaravnih materialov. Prav tako voda iz reševalnih bazenov ni namenjena zalivanju, pač pa ohranjanju ekosistema v jezeru.