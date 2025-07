Zaradi suše manj elektrike, v Neku zagnali hladilne stolpe

Junij, ki so ga na Agenciji RS za okolje označili za najbolj ekstremen poletni mesec v Sloveniji doslej, so zaznamovale bistveno podpovprečne padavine ter zelo nadpovprečne temperature. Zaradi tega so se kljub precej namočenem maju hitro znižali vodostaji rek, to pa se je poznalo tudi na proizvodnji hidroelektrarn.

Hidroelektrarne na reki Dravi, Soči in spodnji Savi so junija tako po pojasnilih Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) proizvedle za 39 odstotkov manj električne energije kot v primerljivem obdobju lani oziroma 30 odstotkov manj električne energije od petletnega povprečja.

Ker vremenska napoved kljub predvidenemu olajšanju z nekaj padavinami v prihodnjih dneh v nadaljevanju ne obeta resnejšega odmika od suhega in vročega poletja, se bo to odrazilo tudi na nižji vodnatosti Drave, Soče in Save, so zapisali v HSE.

Manjša pa je bila proizvodnja hidroelektrarn na reki Dravi, Soči in spodnji Savi tudi v celotnem prvem polletju. Hidroelektrarne so namreč proizvedle za 27 odstotkov manj električne energije kot v enakem obdobju lani oziroma osem odstotkov manj električne energije od petletnega povprečja.