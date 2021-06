Zaradi suše nevarnost požarov v naravi

Z Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da so večdnevno suho in občasno vetrovno vreme ter visoke temperature marsikje po državi že izsušili nizko rastje in vrhnje plasti tal. To povzroča ugodne razmere za nastanek požarov v naravi, kar se kaže v povečanem številu zaznanih požarov in gasilskih intervencij. Zato so na upravi opozorili na previdnost in dosledno upoštevanje ukrepov varstva pred požarom v naravnem okolju pri kurjenju in drugi uporabi ognja na prostem. Opozorili so še na prepoved odmetavanja cigaretnih ogorkov in drugih gorečih snovi, saj lahko tudi te v trenutnih razmerah povzročijo nastanek požarov.