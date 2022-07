Zaradi suše ponekod prepoved zalivanja vrtov, pranja vozil in polnjenja bazenov

Ne le na površinskih slojih tal in vodotokih, suša je tudi v podzemnih vodah. Izrazita suša podzemne vode je trenutno v goriški, gorenjski, ljubljanski in dolenjski regiji, drugod je v večjem delu zmerna suša podzemnih voda. Stanje bi izboljšale le obilnejše dolgotrajne padavine. V vse več občinah uvajajo določene prepovedi rabe pitne vode.

Tako je Komunala Brežice uporabnike pitne vode iz celotnega območja občine Brežice prejšnji teden obvestila, da je zaradi povečane porabe pitne vode od 30. junija dalje do preklica prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Prepovedan je tudi odvzem vode in polnjenje gasilskih cistern iz hidrantov, razen za gašenje požarov in odpravo posledic drugih elementarnih nesreč. Podobno velja za uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Podbočje, ki pokriva manjši del občine Krško. Tam je pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov prepovedano uporabljati od 1. julija dalje do preklica, je razvidno iz zapisa na spletni strani podjetja Kostak. K varčni rabi vode pozivajo tudi drugod. Komunalno podjetje Kamnik je v petek uporabnike oskrbe s pitno vodo obvestilo, da je zaradi suše nivo vode na vodnih zajetjih kritično nizek. "Zavedati se je treba, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene, zato vse uporabnike pozivamo, da z vodo ravnajo čim bolj racionalno. Poleg splošnih ukrepov za varčno rabo pitne vode je potrebno omejiti predvsem polnjenje bazenov!" so zapisali pri komunalnem podjetju.

icon-expand Poleg splošnih ukrepov za varčno rabo pitne vode je treba omejiti predvsem polnjenje bazenov. FOTO: Shutterstock

Tudi Kraški vodovod Sežana je uporabo pitne vode omejil v več naseljih, ki se napajajo iz lokalnih vodovodov. Podobno, a s časovno omejitvijo, je storila Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina. Ta je prejšnji teden vse uporabnike pitne vode iz občin Ajdovščina in Vipava, ki so priključeni na javni vodovod, obvestila, da je prepovedana uporaba pitne vode za zalivanja, polnjenja bazenov, pranja avtomobilov in vsaka druga uporaba, ki ne služi primarni oskrbi s pitno vodo, in sicer od 18. do 23. ure. Na kritične razmere že nekaj časa opozarja Rižanski vodovod Koper, kjer so v petek ponovno pozvali k varčni in odgovorni uporabi vode, kar je sicer povsod splošno priporočilo v tem času sušnih razmer. Izrazita suša v goriški, gorenjski, ljubljanski in dolenjski regiji Kot so v zadnji izdaji Sušomera zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso), ki Sušomer izdaja vsak četrtek, je zmerna suša podzemne vode prisotna v vodonosnikih zgornjesavske, bovške, obalne, notranjske, savinjske, spodnjeposavske in podravske regije, izrazita suša pa je, kot omenjeno, prisotna v goriški, gorenjski, ljubljanski in dolenjski regiji.

Gladine podzemne vode se v večini države še naprej znižujejo, stanje pa se lahko izboljša na običajno raven le z obilnejšimi dolgotrajnimi padavinami, so navedli pri Arsu. Podobno slabe so razmere pri površinskem sloju tal. Izrazita kmetijska suša je že nastopila v osrednjem delu Slovenije in na Notranjskem, medtem ko so denimo v Prekmurju prejšnji teden še bile običajne razmere za ta čas v letu. Tudi pretoki rek po Sloveniji so majhni in se še počasi zmanjšujejo, kaže današnje hidrološko poročila Arsa. Nizkovodne razmere prevladujejo v večini države, najbolj izrazite pa so v južnem in osrednjem delu države. Srednje pretoke še vzdržujeta Mura in Drava.

