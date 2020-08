Zaradi suspenza Radonjića 60 zadev predodelili drugim sodnikom

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so v zvezi s suspenzom tudi pojasnili, da bodo glavne obravnave, ki jih je Zvjezdan Radonjićže razpisal, preklicali in o tem obvestili stranke. "Morebitna odpoved sodnika je v pristojnosti Sodnega sveta,"so dodali.

Radonjiću, ki je širši javnosti znan po sojenju Milku Noviču, je podpredsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević pred dnevi izrekel začasni suspenz na podlagi uvedenega disciplinskega postopka. Kot so v sredo sporočili z vrhovnega sodišča, je Đorđević pri odločitvi upošteval značaj in težo disciplinskih kršitev, ki jih je obdolžen Radonjić.

Đorđević je ocenil, da je Radonjić "obdolžen takšnih disciplinskih kršitev, ki glede na njihov značaj in težo narekujejo izrek začasne odstranitve iz službe, da se zagotovi nemoteno delovanje sodišča ter da se zavarujeta ugled sodniškega poklica in zaupanje javnosti v sodstvo".

Po podatkih vrhovnega sodišča je v zadnjih petih letih poleg Radonjića suspenz doletel le še enega sodnika, prav tako na podlagi uvedenega disciplinskega postopka."Suspenz se ne more končati z odstavitvijo s sodniške funkcije, saj gre za ukrep začasne narave in traja, dokler se postopek, na podlagi katerega je bil izrečen, ne konča," so pojasnili.