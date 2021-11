Zaradi temperaturne inverzije na Kredarici topleje kot po nižinah

Že včeraj nas je v višinah dosegla za sredino novembra zelo topla zračna masa. Na Kredarici, kjer je bilo v ponedeljek ob sneženju pet stopinj pod ničlo, so včeraj popoldne izmerili tri stopinje nad ničlo, dotok toplega zraka pa se je nadaljeval tudi ponoči. Povsem drugače je bilo po nižinah, kjer se je do jutra močno ohladilo. Nastala je redka situacija, ko je bilo na naši najvišji meteorološki postaji celo topleje kot po nižinah. Ob šesti uri zjutraj je bila tako v Mariboru izmerjena stopinja pod ničlo, na Kredarici pa je termometer pokazal šest stopinj nad ničlo, kar je tu bolj običajna temperatura za začetek poletja kot pa za zadnji mesec meteorološke jeseni.

Kakšno vreme nam bo prineslo nadaljevanje srede?

Nizka oblačnost se bo lahko v Prekmurju in na jugovzhodu Slovenije zadrževala večji del dneva, drugod se bo do zgodnjega popoldneva večinoma razkrojila. Tudi v krajih nad meglenim pokrovom bo danes le malo sončnih žarkov, saj se bo čez naš kraje pomikala oblačnost tople fronte, ponekod bo lahko sredi dneva padla tudi kakšna kaplja dežja.

Po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije se ozračje ne bo kaj prida ogrelo. Pričakujemo od 6 do 10 stopinj Celzija. Topleje bo v višjih legah Gorenjske in Notranjske, najtopleje pa bo na Primorskem, kjer bo ponekod še pihala šibka burja. V teh krajih bodo termometri pokazali od 17 do 19 stopinj Celzija.