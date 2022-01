Zaradi testiranja v Stanežičah zastoji na cestah: zaprt je bil izvoz na Celovško

Kot smo poročali, je Zdravstveni dom Ljubljana lokacijo za odvzem brisa za testiranje PCR v ponedeljek prestavil v Stanežiče. To se odslej nahaja na parkirišču P+R Stanežiče in ne več v garažni hiši Stožice, deluje pa po sistemu 'drive-in'. Že od prvega dne okoliški prebivalci poročajo o gneči.

ZD Ljubljana je sicer že ob spremembi lokacije sporočil, da se je treba na odvzem brisa PCR predhodno naročiti. V primeru znakov okužbe na testiranje osebo naroči osebni zdravnik. V primeru pozitivnega rezultata ob samotestiranju, pa se osebe na test PCR naročijo na telefonskih številkah 031 619 359 ali 031 619 255.

Učencem in dijakom se za odvzem testa PCR ni treba naročiti. Testiranje poteka od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.30, ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi med 12. in 14. uro.

Ob prihodu na testiranje PCR naj imajo osebe s seboj zdravstveno kartico in osebni dokument, obvezna je tudi zaščitna maska, so še poudarili v ZD Ljubljana.

Ob strmem naraščanju okub z novim koronavirusom, samo danes smo jih potrdili več kot 12.000, je ministrstvo za zdravje spremenilo protokol za PCR-testiranje. To je, razen za rizične skupine, od danes namenjeno le še potrjevanju pozitivnih izvidov hitrega testa ali samotesta, je na torkovi novinarski konferenci povedal državni sekretar Franc Vindišar. Samoplačniški PCR-testi bodo tako morda možni le pri zasebnikih. Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik pa je napovedala iskanje pomoči v tujini.