Zaradi težav letalskih prevoznikov tudi na ljubljanskem letališču odpovedi letov

Kot so pojasnili v Fraportu Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, na brniškem letališču trenutno zaradi perečih težav pomanjkanja posadk letalskih prevoznikov prihaja le do odpovedi posameznih letov. Podatki kažejo, da je odpovedanih manj kot pet odstotkov letov.

Razočarani potniki poročajo, da je nizkocenovni madžarski letalski prevoznik Wizz Air čez poletje odpovedal vse lete na liniji med Ljubljano in Brusljem, na kar kaže tudi to, da nakup vozovnic za julij in avgust ni mogoč, medtem ko je vozovnice za september možno kupiti.

V Fraportu Slovenija z začasno ukinitvijo linije vsaj zaenkrat niso seznanjeni. "Iz našega sistema ni razvidno, da bi katerikoli prevoznik v celoti odpovedal letenje v Ljubljano, a odpovedi prihajajo dnevno, tako da se lahko situacija zaradi vsesplošnega pomanjkanja posadk relativno hitro spremeni," so pojasnili.