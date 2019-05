Zaradi tobaka vsake štiri sekunde umre ena oseba

Tobačni dim ima velike posledice na zdravje pljuč tako kadilcev kot pasivnih kadilcev, ob svetovnem dnevu brez tobaka, katerega slogan jeBrez tobaka za zdravje pljuč, opozarja Zbornica Zveza. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem navaja, da kljub svetovnemu zmanjšanju uporabe tobaka po svetu ta vsako leto povzroči osem milijonov smrti, od tega milijon ljudi umre zaradi pasivnega kajenja. Če želimo doseči cilj in do leta 2030 za tretjino zmanjšati prezgodnjo smrt zaradi nenalezljivih bolezni, mora biti nadzor nad tobakom prednostna naloga vseh vlad in skupnosti po vsem svetu.

"Po desetih letih prenehanja kajenja se tveganje za nastanek pljučnega raka pri posamezniku zmanjša za skoraj polovico v primerjavi s tistimi, ki še kadijo. Izvajalci v zdravstveni negi zato spodbujamo kadilce k opustitvi kajenja, saj bodo s tem pomembno izboljšali svoje zdravje in kakovost svojega življenja. Obenem pa bodo s prenehanjem kajenja zaščitili tudi zdravje svojih bližnjih, ki so izpostavljeni pasivnemu kajenju," je povedala Majda Šmit , predsednica Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji pri Zbornici Zvezi.

Letošnji svetovni dan brez tobaka se osredotoča na to, kako tobak ogroža ljudi in njihovo zdravje pljuč. Uporaba tobaka povzroča številne bolezni – od raka pljuč do kroničnih bolezni dihal. Kajenje tobaka je glavni vzrok za nastanek pljučnega raka ter je na svetovni ravni odgovorno za več kot dve tretjini smrti zaradi raka pljuč. Tveganje za nastanek te bolezni se poveča tudi z izpostavljenostjo pasivnemu kajenju.

Že kmalu po opustitvi kajenja telo začne popravljati škodo, povzročeno s kajenjem, koristi opustitve pa se s časom večajo. Zdravje pljuč se začne izboljševati kmalu, po dveh tednih do treh mesecih se začne izboljševati pljučna zmogljivost, po enem do devetih mesecih se zmanjša dražeči kašelj in ublažijo težave z dihanjem, po desetih letih pa je tveganje za smrt zaradi pljučnega raka pol manjše kot pri kadilcu.

"Največje spremembe beležimo v preprečevanju začetka kajenja med mladostniki. Delež tistih, ki so v življenju kadarkoli kadili, se je znižal tako med 13-letniki, 15-letniki in tudi 17-letniki. Spodbudno je tudi, da se je tako med 15-letniki kot tudi 17-letniki znižal delež tedenskih in dnevnih kadilcev. V tem obdobju v Sloveniji nismo uvedli drugih pomembnih ukrepov ali izvajali večjih aktivnosti, razen ukrepov iz novega zakona, zato lahko po naši oceni pomemben del teh sprememb pripišemo ukrepom novega zakona. S tem se nadaljuje dolgoletno zmanjševanje razširjenosti kajenja med mladostniki," je navedla Helena Koprivnikar z NIJZ in dodala, da delež kadilcev med odraslimi prebivalci ostaja nespremenjen. V posameznih starostnih skupinah pa je prišlo do pomembnih sprememb – pomembno se je znižal delež kadilcev v najmlajši starostni skupini, to je med mladimi odraslimi.

Raziskave kažejo, da tobačni dim vključno s pasivnim kajenjem in elektronsko cigareto ter onesnaženim zrakom, še posebej škodljivo vpliva na razvoj pljuč v prenatalnem obdobju in po rojstvu otroka. Če nosečnica kadi, je pasivnemu kajenju oziroma strupom tobačnega dima izpostavljen tudi plod v maternici. Ti dojenčki pogosto počasneje rastejo in imajo zmanjšano funkcijo pljuč. Otroci, ki so izpostavljeni pasivnemu kajenju, pogosteje bolehajo za astmo, pljučnico in bronhitisom. Zaradi okužb spodnjih dihal na svetu vsako leto za posledicami pasivnega kajenja pred petim letom starosti umre približno 165.000 otrok. Prav tako okužbe spodnjih dihal v zgodnjem otroštvu znatno povečajo tveganje za kasnejši razvoj KOPB.