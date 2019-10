Na svoji posesti želel nove trte, zdaj pa mora zasaditi več kot 1400 hrastov

Prav zavod mu je že pred dvema letoma, ko je bil teren v celoti očiščen in terasiran, izdal odločbo, da krčenje ni dovoljeno in da mora zato na tem koščku zemlje zasaditi 1440 hrastov. Na vsako teraso 100, vsako drevo pa zaščititi pred divjadjo, s čimer se Cep ne strinja: "En hrast, monokultura, tudi to ne vem, kakšno pogozdovanje je. Jaz, ko sem žagal to parcelo, je bilo mogoče 10, 15 hrastov."

Zaradi te odločitve je Cep sprožil spor na upravnem sodišču, ki je tožbi ugodilo, odločbo Zavoda za gozdove pa odpravilo in mu naložilo, naj izda novo odločbo, ki pa je bila povsem enaka. Njeno bistvo pa: krčitev gozdov v kmetijske namene se ne dovoli, kar je Cepa precej presenetilo: ''Ta organ, se pravi Zavod za gozdove, je po štirih mesecih odločil enako kot pred letom in pol. Gremo pa vedno iz zelenega na zeleno, pa tudi, če bi bil vinograd, ne bi bila garažna hiša."

A z Zavoda za gozdove odgovarjajo, da mora tam obvezno stati gozd. Ker v načrtu Gozdnogospodarske enote Istra v skladu z zakonodajo gozd tam opravlja na prvi stopnji poudarjeno funkcijo biotske raznovrstnosti in klimatsko funkcijo, na drugi stopnji pa funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in estetsko funkcijo.





Na zavodu se s tem ne strinjajo in vztrajajo pri svojem. Vsebinsko enako odločbo naj bi izdali zato, ker kljub novim okoliščinam za to ni podlage. Na upravni enoti so preverili, ali gre za obnovitev nekdanjega vinograda, in ker ni tako, so izdali še eno odločbo.



Zadeva bo tako znova končala na sodišču. Vsako izgubljeno leto pomeni 30 tisoč evrov, trdi Cep, ki naj bi bil tako že ob 100 tisočakov dohodka. Po drugi strani pa na vrata že trka rok, ko bo moral zasaditi hraste. Sicer bo to na njegove stroške naredil Zavod za gozdove.