Zaradi tveganja za vnos afriške prašičje kuge obvezna postavitev ograj

Ograje morajo biti postavljene tako, da je preprečen stik gojenih prašičev z divjimi prašiči, saj se na ta način močno zmanjša tveganje za vnos bolezni v reje domačih prašičev in obore z divjimi prašiči, so pojasnili.

Kot so danes sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, širjenje afriške prašičje kuge pri domačih in divjih prašičih v Evropi predstavlja povečano tveganje za pojav bolezni v Sloveniji, zato od danes velja na celotnem območju Slovenije ukrep postavitve ograj okrog izpustov, območij proste reje in obor, kjer se gojijo prašiči. Sklep o določitvi nujnega ukrepa je bil v petek objavljen v uradnem listu.

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi. Za bolezen so značilne velike izgube, tako neposredne kot tudi posredne, predvsem zaradi omejitev trgovanja in izvoza živali in izdelkov ter surovin, ki izvirajo iz prašičev.

V Sloveniji primera afriške prašičje kuge še niso zaznali, vendar pa predstavlja njeno širjenje z vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji, opozarjajo na upravi za varno hrano.

Konec letošnjega junija sta prve primere opazili tudi Hrvaška ter Bosna in Hercegovina. Eden izmed potrjenih primerov na Hrvaškem je bil na območju Karlovške županije, približno 50 kilometrov od meje s Slovenijo.

Poleg omenjene Hrvaške se afriška prašičja kuga med drugim širi tudi po sosednjih Italiji in Madžarski.