Zaradi tvita o 'mafiji, ki ščiti mafijo' državni tožilec ovadil Žana Mahniča

Tvit je sprožil ostre odzive, nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic je v odprtem pismu zapisal, da je Mahnič s tem grobo užalil ustavno sodišče in še vse pravosodje zraven ter da to zahteva takojšnjo in najostrejšo reakcijo najvišjih predstavnikov države. A Mahnič danes še naprej suvereno: "Vsaka država ima svojo mafijo, edino v Sloveniji ima mafija svojo državo. Moj odziv je bil, da je mafija zaščitila mafijo, in ugotavljam, da očitno tisti, ki so se v mojih izjavah prepoznali, so se tudi odzvali."

A gre tu predvsem za odziv zaradi nespoštovanja, je zapisal predsednik sodišča Rajko Knez. "Gre za neprimerno izjavo člana zakonodajne veje oblasti, ki izraža nespoštljiv odnos do drugih institucij državne oblasti." In doda, da je medsebojno spoštovanje osnova za normalno delovanje države.

"Jaz mislim da je pač to neposreden učinek tega, kdo ga vzgaja v tem političnem smislu. Vemo, kakšna je politična kultura oziroma nivo tvitanja gospoda Janše, tako da to me ne preseneča," je v odzivu dejal Matej T. Vatovec (Levica). "Jaz mislim, da ima vsak kdo pravico povedati svoje mnenje. Če smo enaki pred zakonom, potem naj bomo enaki pred zakonom," meni Zmago Jelinčič (SNS).



Prav stranka SDS, član katere je Mahnič, je bila v preteklosti vedno zagovornica odločitev ustavnega sodišča: ko je šlo za financiranje zasebnih šol ali pa leta 2015, ko so prav ustavni sodniki sodbo proti Mahničevem šefu Janezu Janši v zadevi Patria označili za nezakonito in jo vrnili na prvo stopnjo v ponovno odločanje.



Mahnič tokrat: "Je pa res, da je potrebno odločitve ustavnega sodišča upoštevati. Ni jih treba spoštovati, ker ne moreš spoštovat nekaj, s čimer se ne strinjaš, lahko pa jih upoštevaš." In to bo tudi storil, seja preiskovalne komisije je namreč prestavljena za nedoločen čas. Ob tem pa dodal, da se kazenskega pregona veseli.