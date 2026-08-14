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Zaradi ugodnejših razmer krška nuklearka v postopno povečevanje moči

Krško, 14. 08. 2026 13.58 pred 5 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jedrska elektrarna Krško

Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem ponoči, in nižja temperatura Save so omogočili postopno povečevanje moči krške nuklearke, so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne. Predvidoma danes v večernih urah bodo tako začeli postopoma spet povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80 odstotkov najprej na 90 odstotkov.

Jedrska elektrarna Krško
Jedrska elektrarna Krško
FOTO: Bobo

V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) so na svoji spletni strani zapisali, da bodo tudi v prihodnje neprekinjeno spremljali hidrološke in meteorološke razmere ter napovedi in obratovanje prilagajali razmeram v okolju ob doslednem upoštevanju vseh okoljskih omejitev.

Krška nuklearka je sicer v luči letošnjih izrednih vremenskih razmer, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80 odstotkov in tako dodatno omejila svoj vpliv na reko Savo.

Ob tem so v nuklearki, kot so zapisali v upravljalcu, za hlajenje uporabljali vse razpoložljive sisteme in komponente ter hladilne stolpe, s katerimi se je potreba po vodi iz Save zmanjšala s približno 25 kubičnih metrov na sekundo na približno 8,5 kubičnega metra na sekundo.

Nek mora sicer zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save na točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija in da povprečni dnevni prirast temperature ne preseže tri stopinje Celzija. Trenutno znaša temperatura Save 24,8 stopinje Celzija, dnevni prirast temperature vode pa je 2,4 stopinje Celzija, je razvidno iz podatkov na spletni strani Neka.

V družbi ob tem poudarjajo, da se savska voda uporablja izključno v terciarnem hladilnem krogu elektrarne in ni v stiku z reaktorjem. Njena vloga je odvajanje toplote iz kondenzatorja, ki je ni mogoče pretvoriti v električno energijo, so pojasnili.

Vlada je sicer v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi prejšnji teden razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in Neku naložila, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje. V sredo so nižjo stopnjo tveganja in to navodilo podaljšali še za teden dni.

Nek Krško jedrska elektrarna Sava energetika

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