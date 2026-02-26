Naslovnica
Slovenija

Zaradi uhajanja informacij na Policiji začeli notranjevarnostni postopek

Ljubljana, 26. 02. 2026 21.12 pred 38 minutami 1 min branja 25

Avtor:
N.V.
Aleksandar Repić

Pridržanje vplivneža Aleksandra Repića je precej razburilo, pa tudi razdelilo slovensko javnost. Pridržali so ga na letališču, ko je priletel iz Dubaja, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada pa zanika, da je bila aretacija politično motivirana. A kako je Repić še pred prihodom na letališče vedel, da ga tam čakajo policisti?

Repić je na svojem profilu na Instagramu objavil posnetek zaslona, ko nekomu piše, da ima informacijo o tem, da ga čakajo na letališču Brnik in da ga bodo aretirali. Vprašanje, od kod mu ta informacija in kako je to vedel še pred samo aretacijo, smo naslovili tudi na Policijo.

Preberi še Je imel Repić informacijo, da ga bodo aretirali?

S Policije so nam odgovorili, da so na podlagi objav v medijih in na družbenih omrežjih začeli notranjevarnostni postopek.

"Če bomo z notranjo preiskavo ugotovili sum storitve kaznivega ravnanja, bomo uvedli ali predlagali uvedbo postopka pred pristojnimi organi in sprejeli ustrezne ukrepe za vzpostavitev notranje varnosti," so dodali.

Kot smo že poročali, Repića sumijo poskusa izsiljevanja novogoriškega odvetnika za več tisoč evrov v zameno za to, da preneha objavljati sporne vsebine o odvetniku. Temu so sledili številni komentarji na profilih Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, ki so pozivali k izpustitvi vplivneža.

aleksander repić npu pridržanje

bibaleze
