Zaradi uhajanja informacij na Policiji začeli notranjevarnostni postopek

Repić je na svojem profilu na Instagramu objavil posnetek zaslona, ko nekomu piše, da ima informacijo o tem, da ga čakajo na letališču Brnik in da ga bodo aretirali. Vprašanje, od kod mu ta informacija in kako je to vedel še pred samo aretacijo, smo naslovili tudi na Policijo.

Je imel Repić informacijo, da ga bodo aretirali?

S Policije so nam odgovorili, da so na podlagi objav v medijih in na družbenih omrežjih začeli notranjevarnostni postopek.

"Če bomo z notranjo preiskavo ugotovili sum storitve kaznivega ravnanja, bomo uvedli ali predlagali uvedbo postopka pred pristojnimi organi in sprejeli ustrezne ukrepe za vzpostavitev notranje varnosti," so dodali.

Kot smo že poročali, Repića sumijo poskusa izsiljevanja novogoriškega odvetnika za več tisoč evrov v zameno za to, da preneha objavljati sporne vsebine o odvetniku. Temu so sledili številni komentarji na profilih Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, ki so pozivali k izpustitvi vplivneža.