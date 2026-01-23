Naslovnica
Slovenija

Zaradi ukrepov na protivladnih protestih 2021 na sodišču: branijo se z molkom

Ljubljana, 23. 01. 2026 11.40

Avtor:
STA
Policija uporabila solzivec-8

Na ljubljanskem okrajnem sodišču je stekla glavna obravnava zoper štiri policiste, obtožene nevestnega opravljanja dela v središču prestolnice 5. oktobra 2021 med varovanjem na protestih proti prejšnji vladi in ukrepom v epidemiji covida-19. Vsi štirje se branijo z molkom.

Policisti so obtoženi nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika, saj naj bi na omenjenih protestih v središču Ljubljane neupravičeno uporabili solzivec. Okrajno sodišče je februarja lani v skrajšanem postopku brez sojenja četverici izreklo pogojne kazni od šest do osem mesecev zapora z različnimi preizkusnimi dobami, a so vsi štirje podali ugovor, prvotna sodba je bila razveljavljena.

Novembra lani policisti na predobravnavnem naroku krivde niso priznali, danes pa je na okrajnem sodišču stekla glavna obravnava z zagovorom obtoženih. Tudi danes krivde niso priznali in niso pripoznali premoženjsko-pravnih zahtevkov oškodovancev. Vsi štirje se zagovarjajo z molkom, tudi na vprašanja zagovornikov, tožilstva in sodnika niso odgovarjali.

V fazi dokaznega postopka bodo tako na nadaljnjih obravnavah najprej zaslišali priče. Na aprilski in majski obravnavi, za katere so se dogovorili danes, bodo zaslišali skupaj 12 oškodovancev. V nadaljevanju bodo zaslišali tudi več policistov, predviden pa je tudi ogled videoposnetkov s shoda.

Tožilka Specializiranega državnega tožilstva Mojca Gruden vztraja pri predlaganih pogojnih kaznih. Ponovila je navedbe iz obtožnega predloga, ki enemu od obtoženih očitajo, da je kot komandir oddelka Posebne policijske enote Policijske uprave Ljubljana policistom ukazal uporabo plinskih sredstev, čeprav je vedel, da niso izpolnjeni zakonski pogoji zanje, drugi trije pa so plinska sredstva uporabili, ne da bi se prepričali, ali so zanje izpolnjeni zakonski pogoji. Pri tem bi glede na usposobljenost in izkušnje preteklih shodov morali predvidevati, kakšne učinke bo imel plin, oškodovancem je bila kršena pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, je pojasnila Grudnova.

Preberi še Izgredi na ulicah: Ljubljana v oblaku solzivca, organizator protesta pridržan

Gre za dogajanje med 17.12 in 17.15 omenjenega dne na Kongresnem trgu v Ljubljani, v obrambi pa so prepričani, da bi bilo treba obdobje razširiti, saj da je pomembno tudi dogajanje na protestu prej in potem

Protest so sicer zaznamovali izgredi, Policija je med drugim uporabila tudi vodni top in priprla več ljudi.

Tožilka Grudnova je ob tem na obravnavi poudarila, da tožilstvo ni zavzelo stališča, da na protestu ni bilo hujših množičnih kršitev. V izjavi za medije pa je dodatno pojasnila, da v tem konkretnem primeru na Kongresnem trgu ni bilo nobenih hujših in množičnih kršitev, da bi lahko uporabili plin.

policisti sojenje protivladni protesti

EPP bo kaznovala Zvera zaradi glasovanja o nezaupnici komisiji

natas999
23. 01. 2026 13.56
kva nevestno delo,a se vm je odpeljal k lažnjivi in nesposobni koaliciji???še premalo so jih našprical
Odgovori
0 0
Nežna dušca
23. 01. 2026 13.54
Policisti niso krivi. Krivo je samo policijsko vodstvo, katero je sledilo ukazu Hojsa. Se pravi, da je krivec Hojs. To ni težko razumeti.
Odgovori
-1
2 3
Samo navijač
23. 01. 2026 13.53
Sadisti uzivali so tako da so pretepali Slovence.In to po diktatu takratne naci vlade. Isti poden so tile kvazi redarji.
Odgovori
-1
0 1
Blue Dream
23. 01. 2026 13.50
Menim dqa so to bili posebni SDS policisti in da so uživali v svojem početju
Odgovori
-3
0 3
Jožajoža
23. 01. 2026 13.46
Slike ne lažejo.to vas spet čaka,če diktator pride s prevaro na oblasti
Odgovori
-2
1 3
neodvisen
23. 01. 2026 13.50
:)
Odgovori
0 0
neodvisen
23. 01. 2026 13.51
Tebi res ni pomoči. Saj bi napisal kaj druga, pa bi me brisali. Vidim, da te skrbi in prav je tako.
Odgovori
+1
1 0
neodvisen
23. 01. 2026 13.44
A je moj komentar še v preverjanju ? :)
Odgovori
+3
3 0
bc123456
23. 01. 2026 13.38
KATASTROFA SODSTVA : sodna obravnava po petih letih.....
Odgovori
+8
8 0
Jožajoža
23. 01. 2026 13.47
Golob ni spucal sodstva janšistov
Odgovori
+2
2 0
Majzelj
23. 01. 2026 13.30
Če ni bilo zakonske osnove je kriv tisti, ki je izdal ukaz za ukrepanje. Naj bo vsem jasno, da ob takih tožbah bodo policisti v bodoče samo gledali, ko bodo nasilni protesti, kraje in druge oblike kriminala. To pelje v popolno anarhijo, ki pa jo nekateri sigurno želijo.
Odgovori
+6
8 2
neodvisen
23. 01. 2026 13.40
Kdo pa pravi, da niso upravičeno ukrepali ? A "mirni " protestniki, A si bil med njimi ?
Odgovori
+3
4 1
LukaS8
23. 01. 2026 13.28
Hojs bi moral biti prvoobtoženi. In potem vsi, ki so izpolnili ta eksces. Zaplinili so mestno jedro in ljudi (starejše, otroke) ki s protestom niso imeli nič. Poleg tega je bil protest nenasilen in dejansko ni bilo razlogov, da zaplinijo množico. In en normalen komandir oz. policaj bi zavrnil tak ukaz. Upravičeno.
Odgovori
-3
2 5
Animal_Pump
23. 01. 2026 13.33
Ma kaj ni bil nasilen...skoz se je nabijalo...remember ,remember the 5th of november. Malo posnetke poglej...Tisti, ki so pa na proteste otroke s seboj vlačli...bi jim jih moral pa CSD pobrat. Pa tečni tastari...ki so tja rinili...namesto, da bi bli doma. Vedelo se je kaj bo...po socialnih omrežjih se je pozivalo k nasilnim protestom...Ni treba nakladat. Lahko si pa posnetke ogledaš...
Odgovori
+4
5 1
vlahov
23. 01. 2026 13.28
Policija je policija , in morajo varovat pred nerazumnim stavkanjem.
Odgovori
+1
2 1
Animal_Pump
23. 01. 2026 13.27
Kakorkol...Sami boste pripeljal, da bodo kamere na vsakem vogalu...v primeru protestov...pa še droni v zraku.....Policistov pa nikjer. Vaše osebne izkaznice pa povsod na velikih zaslonih...po možnosti še številke čevljev...pa gat zraven. Tko se bo to delalo v bodoče.
Odgovori
+3
3 0
iskriv
23. 01. 2026 13.27
Namesto teh policistov , ki so morali izvrševati ukaze , bi morali biti na zatožni klopi Janša , Hojs in Mahnič !
Odgovori
+3
4 1
Žrtev
23. 01. 2026 13.26
Ko te je strah, da bi se prehladil, je vsaka sila upravičena.
Odgovori
0 0
jernam
23. 01. 2026 13.22
Kdor jih je obtožil je narodni izdajalec
Odgovori
+4
4 0
Pajo_36
23. 01. 2026 13.21
Hojsi nje pa nacionalni zaklad al kaj? Pa twitter diva Janša?? NE vem zakaj Golob ni mal pošprical tegale Ruparja pa kompanijo v društvu Britof a.k.a 1. november !
Odgovori
-1
2 3
neodvisen
23. 01. 2026 13.24
Pazi da te tile britof.a.ki ne dobijo v roke. Boš potreboval tam parcelo.
Odgovori
+2
2 0
jernam
23. 01. 2026 13.21
Farsa, kakšno zaplinjanje, če bi pri Golobovem prijatelju v Franciji hoteli prrprečiti srečanje predsednikov držav jih nebi samo zaplinili, kar nekaj bi jih predpalo neprostovoljno khe.
Odgovori
+7
7 0
ROMELS
23. 01. 2026 13.19
Še bolj bi jih morali nagarbati. lumpi so protestirali in ovirali normalno delo zdravstvenih ustanov, ki so skrbele in oskrbovale bolnike.
Odgovori
+5
8 3
EU Dig. Cenzura
23. 01. 2026 13.21
Aja skrbele so, men se zdi da so v tem casu delali najmanj
Odgovori
-1
4 5
Rookoko
23. 01. 2026 13.19
Hojs pa nič kriv,? Hojs je komandiral...
Odgovori
+0
2 2
BARK
23. 01. 2026 13.18
Policija je zato da se red dela.....jokice pol se pa isti folk ćudi zakaj chanom nič nenaredijo.... komedija ...no trago komedija
Odgovori
+7
7 0
BARK
23. 01. 2026 13.17
direkt pred volitvami da se malo spodbudi podkuri...meh brezveze .....men doma ni bilo hudega še nadomestilo sem prejemal za ležanje
Odgovori
+3
3 0
EU Dig. Cenzura
23. 01. 2026 13.20
zato pa imamo take obdavcitve, ker samo gledate kje se lahko nateza drzavo!!! Take vam je treba vse pobrat!
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
