Zaradi ukrepov na protivladnih protestih 2021 na sodišču: branijo se z molkom

Policisti so obtoženi nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika, saj naj bi na omenjenih protestih v središču Ljubljane neupravičeno uporabili solzivec. Okrajno sodišče je februarja lani v skrajšanem postopku brez sojenja četverici izreklo pogojne kazni od šest do osem mesecev zapora z različnimi preizkusnimi dobami, a so vsi štirje podali ugovor, prvotna sodba je bila razveljavljena. Novembra lani policisti na predobravnavnem naroku krivde niso priznali, danes pa je na okrajnem sodišču stekla glavna obravnava z zagovorom obtoženih. Tudi danes krivde niso priznali in niso pripoznali premoženjsko-pravnih zahtevkov oškodovancev. Vsi štirje se zagovarjajo z molkom, tudi na vprašanja zagovornikov, tožilstva in sodnika niso odgovarjali.

V fazi dokaznega postopka bodo tako na nadaljnjih obravnavah najprej zaslišali priče. Na aprilski in majski obravnavi, za katere so se dogovorili danes, bodo zaslišali skupaj 12 oškodovancev. V nadaljevanju bodo zaslišali tudi več policistov, predviden pa je tudi ogled videoposnetkov s shoda. Tožilka Specializiranega državnega tožilstva Mojca Gruden vztraja pri predlaganih pogojnih kaznih. Ponovila je navedbe iz obtožnega predloga, ki enemu od obtoženih očitajo, da je kot komandir oddelka Posebne policijske enote Policijske uprave Ljubljana policistom ukazal uporabo plinskih sredstev, čeprav je vedel, da niso izpolnjeni zakonski pogoji zanje, drugi trije pa so plinska sredstva uporabili, ne da bi se prepričali, ali so zanje izpolnjeni zakonski pogoji. Pri tem bi glede na usposobljenost in izkušnje preteklih shodov morali predvidevati, kakšne učinke bo imel plin, oškodovancem je bila kršena pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, je pojasnila Grudnova.