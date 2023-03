Celjski radiologi na plečih pacientov izsiljevali vodstvo

Nekateri pacienti Splošne bolnišnice Celje so morali po več mesecev čakati na izvide, ker zdravniki radiologi niso želeli opravljati dodatnega dela, poroča portal Necenzurirano. Da je to res, so jim potrdili v celjski bolnišnici, kjer so navedli, da so se specialisti radiologije uprli, ker so od vodstva želeli izsiliti podpis novih podjemnih pogodb.

Portal je sicer že konec februarja razkril, da je med zdravniki specialisti na radiološkem oddelku zavrelo, ker jim vodstvo pod prejšnjimi pogoji ni želelo več podaljšati podjemnih pogodb. Nekateri zdravniki specialisti so se zato odločili, da bodo delali bistveno manj kot prej, to pa pomeni, da je moral del njihovih pacientov na izvide oziroma rentgenske posnetke, ki so ključni za nadaljnji potek zdravljenja, čakati tudi več mesecev.

V Celju so za Necenzurirano potrdili, da so radiologe lani jeseni zalotili pri izplačevanju previsokih honorarjev, saj naj bi del dodatnega dela, ki ga uradno opravljajo popoldan in prek podjemnih pogodb, v resnici opravili v rednem delovnem času. Ko je vodstvo bolnišnice zahtevalo vračilo denarja, so radiologi začeli 'protestirati'. Decembra so izpolnili vse svoje redne obveznosti, niso pa želeli opraviti dodatnega dela, zato je prihajalo do zamud pri pripravi izvidov, s tem pa so vršili pritisk na vodstvo bolnišnice, da bi s specialisti sklenila nove pogodbe, pojasnjujejo v celjski bolnišnici.

Necenzurirano še poroča, da naj bi več kot 1500 pacientov po več mesecev čakalo na izvide, ki naj bi bili sicer izdani v največ dveh tednih. To pa pomeni, da so lahko nekateri pacienti zaradi izsiljevanja radiologov utrpeli nepopravljivo škodo, saj so za mnoge prav radiološke preiskave lahko ključne za nadaljnje zdravljenje.

Vodstvo tretje največje bolnišnice v Sloveniji sicer zatrjuje, da so sedaj zadeve urejene, saj so z radiologi podpisali nove podjemne pogodbe, a so morali še prej podpisati sporazum, s katerim so se zavezali k vračilu preveč izplačanega plačila po podjemni pogodbi. Prav tako so vsi prejeli tudi pisno opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja.