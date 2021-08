Zaradi uporabe etilenoksida v aditivu iz prodaje odpoklicali številna živila

Že junija je španski proizvajalec sladoledov v okviru internih kontrol v eni od surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji sladoleda, aditivu E410 gumi iz zrn rožičevca, ugotovil prisotnost etilenoksida. Uporaba tega aditiva zaradi svojih toksikoloških lastnosti ni dovoljena v pridelavi pridelkov niti v nadaljnjih stopnjah živilske verige. Ne glede na to pa je bilo omenjeno sredstvo uporabljeno za namen preprečevanja mikrobiološkega tveganja, zato so ostanke dokazali v samem aditivu.

Podatki o izdelkih

BIO DOBROTE d.o.o.:

- Sadni jogurt jagoda, 500ml; lot: 140721, 16072, rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021

- Sadni jogurt jagoda 1l; lot:140721; rok uporabe: 29.07.2021

- Noni jagoda z lgg fermentiran mlečni izdelek, 500ml; lot: 140721, 170721; rok uporabe: 29.07.2021, 01.08.2021

- Sadna skuta jagoda 150g; lot: 170721, rok uporabe: 08.2021

- Trdi sadni jogurt jagoda, 200ml; lot: 140721, 160721, 170721; rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021, 01.08.2021

- Noni smoothie jagoda-banana-vanilija z lgg, 150 ml; lot: 170721; rok uporabe: 27.07.2021

- Sadni kefir jagoda, 150ml; lot: 120721, 130721; rok uporabe: 27.07.2021, 28.07.2021

- Sadni jogurt jagoda, 150ml; lot: 120721, 140721, 170721; rok uporabe: 27.07.2021, 29.07.2021, 01.08.2021

- Sadni jogurt jagoda-vanilija, 150ml; lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021

- Mlečni desert marica jagoda- vanilija; lot: 120721, 190721; rok uporabe: 07.2021, 29.07.2021

- Sadni jogurt jagoda z lanenimi semeni, 150ml; lot: 120721, 190721; rok uporabe: 27.07.2021, 03.08.2021

- Sadni kefir jagoda-vanilija rifuza; lot: 120721, rok uporabe: 27.07.2021

- Sadni kefir jagoda-vanilija, 150ml: lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021

- Sadni kefir jagoda-vanilija, 1l; lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021

- Sadni jogurt breskev, 500ml; lot: 140721, 160721; rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021

- Sadni kefir breskev , 150ml; lot: 120721, 140721; rok uporabe: 27.07.2021, 29.07.2021

- Trdi jogurt breskev, 200ml; lot: 140721, 160721; rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021

- Sadni kefir breskev, 150ml, 1,5MM; lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021

Biotehniški center Naklo:

- Eko sadni jogurt jagoda, 0,5 L; serija 81 - rok uporabe 25.7.2021; serija 84 - rok uporabe 01.08.2021

- Eko kremni jogurt, 250 g; serija 81- rok uporabe 21.7.2021; serija 84 - rok uporabe 28.7.2021

- Eko sadni jogurt breskev, 0,5 L; serija 81- rok uporabe 25.7.2021; serija 84 - rok uporabe 01.08.2021

Dukat S, d.o.o.:

- Dukatos, grški tip jogurta, pomaranča cimet, 150g lonček; serija: 04082021 – rok uporabe: 04.08.2021; serija: 11082021 – rok uporabe: 11.08.2021; serija: 19082021 – rok uporabe: 19.08.2021; serija: 28082021 – rok uporabe: 28.08.2021

- Dukatos, grški tip jogurta, črni ribez cimet, 150g lonček; serija: 04082021 – rok uporabe: 04.08.2021; serija: 11082021 – rok uporabe: 11.08.2021; serija: 20082021 – rok uporabe: 20.08.2021; serija: 28082021 – rok uporabe: 28.08.2021

E'Leclerc Maridis d.o.o.:

- Épaule Cauite Decovenee Degraissee, STANDARD 8T VPF, Soljeno svinjsko pleče brez kože in maščobe, 8 rezin, trgovska znamka Eco+; dobavitelj: Kermene, lot: 12558454 in 12703005; rok uporabe: 26. 7. - 5. 8. 2021

E.LECLERC RUDNIDIS d.o.o.:

- krofi DOONY'S 55 g (DONUT ASSORTIMENT - SANS MARQUE); lot: 310K1032 – rok uporabe: 30.11.2021

- krofi DOONY'S 55 g (DONUT ASSORTIMENT - SANS MARQUE); lot: 310K1081 – rok uporabe: 30.12.2021

- sladoledna rulada BUCHE SAPIN GLACE 498 g; znamka EQUADOR; lot: L PL0260 – rok uporabe: 09/2022 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

- 6 mini sladolednih rulad na čokoladni osnovi (6 MINI BUCHES BASE CHOCOLAT) 310 g; znamka ESKISS; lota: L PL0272 in L PL0273 – rok uporabe: 09/2022

- sladoledna rulada z okusom lešnika (BUCHE CHOCOLAT NOISETTE) 548,4 g; znamka ESKISS; lota: L DA9312 in L DA9313 – rok uporabe: 11/2021; lot: L DA0269 – rok uporabe: 09/2022; lota: L DA0311 in L DA0312 – rok uporabe: 11/2022

- vanilijev sladoled s stepenim jajčnim beljakom in malino (VACHERIN VANILLE FRAMBOISE) 545 g; znamka ESKISS; lota: L DA1089 in L DA1090 – rok uporabe: 03/2023

- sladoled BAC CREME GLACEE CAFE 500g; znamka ESKISS; lot: L PL0332 – rok uporabe: 11/2022; lota: L PL1042 in L PL1043 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1109 – rok uporabe: 04/2023

- sladoled BAC CREME GLACEE CARAMEL 500g; znamka ESKISS; lota: L PL1042 in L PL1043 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1084 – rok uporabe: 03/2023

- sladoled BAC CREME GLACEE CHOCOLAT 500g; znamka ESKISS; lota: L PL9325 in L PL9326 – rok uporabe: 11/2021; lota: L PL0022 in L PL0023 – rok uporabe: 01/2022; lot: L PL0241 – rok uporabe: 08/2022; lot: L PL1049 in L PL1050 – rok uporabe: 02/2023; lota: L PL1076 in L PL1077 – rok uporabe: 03/2023; lota: PL1124 in PL1148 – rok uporabe: 05/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

- sladoled BAC CREME GLACEE FRAISE 500g; znamka ESKISS; lota: L PL0029 in L PL0030 – rok uporabe: 01/2022; lota: L PL0282 in L PL0283 – rok uporabe: 10/2022; lota: L PL1032 in L PL1033 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1074 – rok uporabe: 03/2023; lot: L PL1119 – rok uporabe: 04/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

- sladoled BAC CREME GLACEE MENTHE CHOCO 500g; znamka ESKISS; lota: L PL0330 in L PL0331 – rok uporabe: 11/2022; lot: L PL1076 – rok uporabe: 03/2023 (prodaja tudi E.Leclerc Maridis d.o.o.)

- sladoled BAC CREME GLACEE PISTACHE 500g; znamka ESKISS; lota: L PL0318 in L PL0319 – rok uporabe: 11/2022; lot: L PL1057 – rok uporabe: 02/2023; lota: L PL1083 in L PL1084 – rok uporabe: 03/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

- sladoled BAC DOUCEUR DE VANILLE 500g; znamka ESKISS; lot: L PL1043 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1070 – rok uporabe: 03/2023

- sladoled BAC COCO MANGUE PASSION 483,5g; znamka ESKISS; lot: L PL1028 – rok uporabe: 01/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

- sladoled BAC RHUM RAISIN 534,5g; znamka ESKISS; lot: L PL9332 – rok uporabe: 11/2021; lot: L PL0031 – rok uporabe: 01/2022; lot: L PL0032 – rok uporabe: 02/2022; lota: L PL0246 in L PL0247 – rok uporabe 09/2022; lota: L PL1033 in L PL1034 – rok uporabe: 02/2023; lota: L PL1084 in L PL1085 – rok uporabe: 03/2023; lot: L PL1120 – rok uporabe: 04/2023; lot: L PL1153 – rok uporabe: 06/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

- sladoled BAC CREME GLACEE VANILLE 500g; znamka ESKISS; loti: L PL0320, L PL0321 in L PL0322 – rok uporabe: 11/2022; loti: L PL1021, L PL1022, L PL1029 in L PL1030 – rok uporabe: 01/2023; lota: L PL1053 in L PL1054 – rok uporabe: 02/2023; loti: L PL1074, L PL1075 in L PL1081 – rok uporabe: 03/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

- sladoled SMICY CUP VANILLE FRAISE CHOCOLAT 12 x 345g; znamka SMICY; lota: L DA1041 in L DA1042 – rok uporabe: 02/2023; lot: L DA1098 – rok uporabe: 04/2023

- sladoled s karamelo in oblivom iz mlečne čokolade na palčki BATONNETS CARAMEL 4 x 288g; znamka: TRIUM; lota: L PL0323 in L PL0324 – rok uporabe: 11/2022; lota: L PL1077 in L PL1078 – rok uporabe: 03/2023; lota: L PL1159 in L PL1160 – rok uporabe: 06/2023

- sladoled iz treh vrst čokolade na palčki BATONNETS CHOCOLATS 4 x 282g; znamka: TRIUM; lota: L PL0254 in L PL0255 – rok uporabe: 09/2022; lota: L PL1036 in L PL1037 – rok uporabe: 02/2023

- vaniljev sladoled, oblit z mlečno čokolado, in s koščki praženih mandljev na palčki BATONNETS VANILLE AMANDES 4 x 314g; znamka: TRIUM; lot: L PL9312 – rok uporabe: 11/2021; lota: L PL0013 in L PL0014 – rok uporabe: 01/2022; lota: L PL1054 in L PL1055 – rok uporabe: 02/2023

- vaniljev sladoled z oblivom iz bele čokolade na palčki BATONNETS VANILLE CHOCOLAT BLANC 4 x 308g; znamka: TRIUM; lot: L PL9318 – rok uporabe: 11/2021; lota: L PL0008 in L PL0009 – rok uporabe: 01/2022; lota: L PL0076 in L PL0077 – rok uporabe: 03/2022; lot: L PL1019 – rok uporabe: 01/2023; lota: L PL1074 in L PL1075 – rok uporabe: 03/2023; lot: L PL1109 – rok uporabe: 04/2023

- vaniljev sladoled s koščki bele čokolade in z malinovim prelivom na palčki BATONNETS VANILLE FRAMBOISE 4 x 302g; znamka: TRIUM; lot: L PL1034 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1148 – rok uporabe: 05/2023

- vaniljev sladoled, polnjen in oblit s sorbetom iz eksotičnega sadja, na palčki BATONNETS VANILLE FRUITS EXOTIQUES 4 x 294g; znamka: TRIUM; lota: L PL1056 in L PL1057 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1102 – rok uporabe: 04/2023

- vaniljev in jagodni sladoled, oblit z nemastnim kakavom in z riževimi napihnjenci, na palčki BATONNETS VANILLE FRAISE 12 x 456g; znamka: SMICY; loti: L VA1019, L VA1020, L VA1021 – rok uporabe: 01/2023

- mini vaniljev sladoled na palčki z oblivom iz rdečega in eksotičnega sadja MINI BATONNETS FRUITS 8 x 300g; znamka: TRIUM; lot: L PL1027 – rok uporabe: 01/2023

- mini vaniljev sladoled na palčki MINI BATONNETS VANILLE 8 x 287,5g; znamka: TRIUM; loti: L PL1072, L PL0073 in L PL0074 – rok uporabe: 03/2022; lota: L PL0246 in L PL0274 – rok uporabe: 09/2022; lot: L PL0275 – rok uporabe: 10/2022

- arašidov sladoled s karamelnim polnilom na palčki, oblit z mlečno čokolado BATONNETS CACAHUETE 4 x 306g; znamka: TRIUM; lota: L PL1048 in L PL1049 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1120 - rok uporabe: 04/2023

- lešnikov sladoled, obdan z mlečno čokolado in s koščki praženih lešnikov, na palčki BATONNETS DOUBLE ENROBAGE NOISETTE 4 x 308g; znamka: TRIUM; lot: L PL0289 – rok uporabe: 10/2020

- hruškov sladoled s čokoladnim polnilom in dvojnim čokoladnim oblivom na palčki BATONNETS DOUBLE ENROBAGE POIRE CHOCO 4 x 302g; znamka: TRIUM; lot: L PL0288 – rok uporabe 10/2022; lota: L PL1110 in L PL1111 – rok uporabe: 04/2023

- korneti vaniljevega sladoleda s koščki barvnih draže bonbonov in mlečne čokolade CONES SMICY MINI CANDY 8 x 328g; znamka: SMICY; lot: L VA1054 – rok uporabe: 08/2022

- korneti kavnega sladoleda s polnilom iz čokolade in kave, obliti s čokolado in kavo CONES CAFE 6 x 426g; znamka: SMICY; lot: L VA1030 – rok uporabe: 07/2022; lot: L VA1032 – rok uporabe: 08/2022

- korneti kavnega sladoleda s polnilom z okusom kave in čokolade CONES CAFE 6 x 426g; znamka: TRIUM; lot: L VA1032, L VA1033, L VA1055 in L VA1056 – rok uporabe: 08/2022

- vaniljevi in čokoladni mini korneti MINI CONES VANILLE CHOCOLAT 8 x 344g; znamka: TRIUM; lota: L VA1060 in L VA1061 – rok uporabe: 09/2022

- vaniljevi in karamelni korneti CONES VANILLE CARAMEL 6 x 432g; znamka: TRIUM; lota: L VA1047 in L VA1048 – rok uporabe: 08/2022

Froneri, Avstrija:

1. Prodaja Spar Slovenija:

- Nuii sladoled temna čokolada 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021

- Nuii sladoled karamela - bela čokolada - pekan 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021

- Nuii sladoled kokos - indijski mango 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021

- Nuii sladoled slana karamela - makadamija 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021

- Milka sladoled palčke mini 6 x 50ml, vsi loti, dobave v letu 2021

2.Prodaja Mercator:

- Milka sladoled palčke mini 6 x 50ml, serija/lot MI1081, MI1120, MI1135, MI1136

- Milka sladoled, z lešniki 4x100ml, serija/lot MI0097, MI0098, MI1106, MI1107

HOFER trgovina d.o.o.:

- BIO SADNI KEFIR (št. izdelka 55732), 500 g, blagovna znamka: NATUR AKTIV, proizvajalec Kele & Kele d. o. o.:

- vrsta breskev z roki uporabnosti: 24. 7. 2021, 26. 7. 2021, 1. 8. 2021, 3. 8. 2021, 7. 8. 2021,

- vrsta banana z roki uporabnosti: 1. 8. 2021, 3. 8. 2021, 7. 8. 2021,

- vrsta jagoda z roki uporabnosti: 24. 7. 2021, 26. 7. 2021, 1. 8. 2021, 3. 8. 2021, 7. 8. 2021

Kele & Kele d.o.o. - Mlekarna KREPKO:

- Bio kefir breskev, krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe , 250 g, z roki uporabe: 23.7.2021, 30.7.2021, 1.8.2021, 3.8.2021, 7.8.2021

- Bio kefir jagoda krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 250 g z roki uporabe: 23.7.2021, 26.7.2021, 1.8.2021, 7.8.2021

- Bio kefir banana krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 250 g z roki uporabe: 1.8.2021, 7.8.2021

- Bio kefir jagoda krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 150 g z roki uporabe:24.7.2021, 3.8.2021

- Bio jogurt jagoda krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 150 g in 250 g z roki uporabe: 22.7.2021, 30.7.2021, 5.8.2021

- Bio kefir breskev, krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe , 150 g, z roki uporabe: 30.7.2021, 1.8.2021, 3.8.2021

Ljubljanske mlekarne d.o.o.:

- Sladoled z okusi pistacija - jogurt - gozdni sadeži – malaga; Quartissimo HOFER 1,8 L (900g); sorta Royal, trgovsko ime:Grandessa; rok uporabe 16.03.2023 in 21.4.2023

- SLADOLED – Maxim Premium mlečni sladoled – JAGODA; Maxim Premium gostinski sladoled 4,3 L; serija / LOT: 1278096001, rok uporabe 23.04.2023

MARS WRIGLEY sladoledi: naprodaj pri več trgovcih (E.Leclerc Rudnidis d.o.o., Petrol d.d, Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Jagros d.o.o., Hofer trgovina d.o.o., Engrotuš, d.o.o., Mercator d.d., in Hmezad d.o.o.):

- Sladoled BOUNTY X6, EAN: 5000159483063; vsi datumi uporabe od 28.02.2022 do 30.04.2022 ter vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 30.04.2023

- Sladoled M&M'S z arašidi, na palčki X4; EAN: 5000159500654; vsi datumi uporabe od 07.2021 do 31.10.2021 ter vsi datumi uporabe od 31.05.2022 do 31.10.2022

- Sladoled SNICKERS X6; EAN: 5000159344074; vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 31.03.2023 ter 30.4.3023

- Sladoled SNICKERS WHITE X6; EAN: 5000159509633; vsi datumi uporabe od 31.12.2022 do 31.03.2023

- Sladoled SNICKERS XL X12; EAN: 5000159344371; vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 30.04.2023

- Sladoled SNICKERS CRISP X6; EAN: 5000159526081; vsi datumi uporabe od 30.11.2022 do 30.04.2023

- Sladoled TWIX X6; EAN: 5000159484695; datum uporabe 31.03.2022 ter vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 30.04.2023

- Sladoled SNICKERS XTRA ice cream bar 66g; datum uporabe 30.11.2022

Spar Slovenija d.o.o.:

- Spar Free from piškoti brez glutena 200g, vsi loti in vsi datumi uporabe