Zaradi usmrtitve psičke Madone inšpektorji tarča groženj z maščevanjem

Nedavna usmrtitev bulterierke Madone v Mariboru je močno razburila ljubitelje živali, ki svoje nestrinjanje izražajo tudi na družbenih omrežjih. Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so zaznali, da nekateri posamezniki grozijo uradnim osebam, zato so že sprožili postopke pred pristojnimi organi.

Inšpekcija UVHVVR je prejšnji teden odredila evtanazijo še tretjega psa, soudeleženega v napadu na 84-letno žensko, ki je umrla. Zaščitniki živali so odločitvi o usmrtitvi psičke močno nasprotovali, saj da bulterierka Madona ne kaže znakov agresije, da pa je nezaupljiva. Nekateri svoje nestrinjanje v zadnjih dneh izražajo na družbenem omrežju Facebook in po navedbah Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin grozijo z maščevanjem uradnim osebam, vključenim v inšpekcijski postopek, in "spodbujajo sovraštvo in nestrpnost". "Zaradi groženj uradnim osebam je UVHVVR že sprožila postopke pred pristojnimi organi, javnost pa poziva k civiliziranemu dialogu in spoštljivi izmenjavi mnenj," so zapisali.

Psička Madona FOTO: Posnetek zaslona icon-expand

Kot so pojasnili, je zakonska podlaga za odreditev evtanazije Zakon o zaščiti živali, ki v 26.b členu določa, da uradni veterinar odredi usmrtitev psa, če je z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka. "Glede na to, da je prišlo do smrti človeka, obstaja resna nevarnost, da bi v primeru vrnitve psa v okolje ta lahko ponovno napadel, bodisi ljudi bodisi druge živali. Javna varnost ima prednost pred možnostjo posvojitve ali iskanja novega skrbnika/lastnika," so zapisali. Ob tem so dodali, da se je neboleča evtanazija odredila kot izreden, a nujen ter strokovno in zakonsko utemeljen ukrep s ciljem zaščite življenja in zdravja ljudi ter tudi živali.

84-letnica umrla zaradi napada enega od psov