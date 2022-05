Zaradi večjega povpraševanja pomanjkanje Calpola in Dalerona v lekarnah

Kot so nam na naša vprašanja odgovorili v Lekarnah Ljubljana, so zdravila za zniževanje vročine in lajšanje bolečin za otroke zaenkrat še na voljo. Pri posameznih zdravilih s paracetamolom se sicer srečujejo s pomanjkanjem na trgu, a, kot pravijo, so na voljo druga zdravila s podobno sestavo, ki so po učinku enakovredna. Zdravilo Calpol, obe jakosti, je na slovenskem trgu deficitarno od meseca marca, opozarjajo v Lekarnah Ljubljana. "Glede na posredovane informacije s strani dobavitelja se predvideva, da bo ponovno na voljo konec junija ali v začetku julija. Trenutno ni dobavljivo tudi zdravilo Daleron – suspenzija za otroke, ki naj bi bilo po informacijah dobaviteljev na voljo za naročanje že jutri, 18. maja 2022," še pojasnjujejo.

V Lekarnah Ljubljana pa beležijo tudi nekaj težav z dobavljivostjo pri zdravilih za otroke z amoksicilinom. Kot pravijo, trenutno nista dobavljiva Ospamox 250 mg/5ml, ki bo predvidoma na voljo v sredini prihodnjega tedna, ter Hiconcil 250mg/5ml, ki bo predvidoma na voljo v juliju. "Glede na trenutne zaloge obeh in redno dobavljivost zdravila Ospamox 500mg/5ml, ki se ga lahko uporabi pri otrocih in odraslih, večjih težav zaradi trenutnega pomanjkanja v lekarnah ne pričakujemo," še dodajajo.

Letos bistveno večje povpraševanje po zdravilih

V letošnjem letu sicer opažajo bistveno večje povpraševanje po zdravilih za lajšanje težav ob virozah v primerjavi z lanskim letom. Povpraševanje je na ravni obdobja pred začetkom epidemije covida-19, pojasnjujejo in dodajajo: "V kolikor bi prišlo do daljšega pomanjkanja kakšnega zdravila na recept, lahko zdravnik predpiše drugo primerno zdravilo iz nabora zdravil, ki so na voljo v lekarnah. Kot analgetik je na primer na voljo zdravilo z ibuprofenom, ki je tudi v obliki sirupa. Druga možnost je aplikacija svečk, ki vsebujejo paracetamol, in so prav tako primerna oblika za uporabo pri majhnih otrocih."

Iz Lekarn Maribor pa so sporočili, da občasna pomanjkanja zdravil ne predstavljajo nič nenavadnega. "Trenutno sta res v pomanjkanju obe jakosti Calpol suspenzije. Daleron suspenzijo še imamo na zalogi kljub pomanjkanju, a je glede na napovedi veledrogerij že v prihodu v tem tednu."

Na odgovore Celjskih lekarn o tem, ali pri njih beležijo pomanjkanje Calpola in Dalerona, še čakamo. Prav tako smo za pojasnila zaprosili tudi proizvajalca in dobavitelja zdravil, to sta Krka in GlaxoSmithKline. Iz Krke so sporočili, da je do pomanjkanja zdravila Daleron za otroke prišlo zaradi povečanega povpraševanja. "Nova količina bo jutri pri veledrogeristih in nato takoj v lekarnah," so zapisali v službi za odnose z javnostmi Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto.