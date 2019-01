Zaradi vetra na Krvavcu ustavili žičnico in reševali obtičale smučarje

Na Krvavcu so zaradi močnega vetra po približno eni uri delovanja ustavili žičnico na Zvoh. Smučarje, ki so ostali ujeti na njej, so brez posebne tehnike rešili v le nekaj minutah in so že varno na tleh. Na smučišču je sicer več kot meter snega, obratuje pa večina naprav.

Zaradi močnega vetra so na smučišču na Krvavcu ustavili žičnico na Zvoh, vse smučarje, ki so ostali ujeti na njej, pa so z nje tudi že rešili, so za STA pojasnili upravljavci smučišča. Podatka o tem, koliko ljudi je ostalo na žičnici, nimajo, navedli pa so, da je bila naprava zaradi močnega vetra ustavljena danes po približno eni uri delovanja. Kot je naši novinarki povedal vodja obratovanja Bojan Pergar, je bilo vse skupaj zelo hitro končano. Brez kakšne posebne tehnike so nekaj smučarjev spravili na tla v približno 20 minutah. Na smučišču Krvavec je po podatkih z njihove spletne strani več kot meter snega, trenutno pa obratuje večina naprav. Kot je razvidno s spletnih kamer, je smučišče to sobotno dopoldne v jasnem vremenu privabilo številne ljubitelje snežnih strmin. Zvoh ostaja zaprt.