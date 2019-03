Zaradi vetra za severovzhod države izdano oranžno opozorilo

Sloveniji se bliža hladna fronta, še pred njenim prihodom pa bo v višjih legah in tudi po nekaterih nižinah zapihal močan jugozahodni veter, zato je Agencija za okolje (Arso) za severovzhod države izdala oranžno opozorilo. Bodo pa padavine v noči na torek nekoliko omilile nevarnost požarov v naravnem okolju, a dežja marsikje ne bo toliko, da previdnost ne bi bila več potrebna.

V višjih legah in na severovzhodu države se bo krepil jugozahodni veter. Najmočneje bo pihalo popoldne in zvečer, ko bodo najmočnejši sunki na severovzhodu države dosegali hitrost od 70 do 85 kilometrov na uro. Vetrovno bo tudi v osrednjem, jugovzhodnem in jugozahodnem delu države, kjer zaradi hitrosti vetra med 50 in 70 kilometrov na uro velja rumena stopnja ogroženosti.

Vremensko opozorilo zaradi vetra FOTO: ARSO

Na območju oranžne stopnje ogroženosti obstaja nevarnost lomljenja vej, podiranja drevja in odnašanja kritine s streh, veter lahko ovira cestni promet in otežuje gibanje, so opozorili na Arsu. Močan veter je posledica bližanja hladne fronte, ki bo naše kraje dosegla in prešla v noči na torek. Pred njenim prihodom bo ponedeljek v večjem delu države še sončen, le nad hribovitimi predeli zahodne Slovenije se bo oblačnost zaradi dotoka vse bolj vlažnega zraka že povečala. Najtopleje bo na vzhodu države, kjer se bo lokalno ogrelo do 20 stopinj Celzija. V osrednji Sloveniji pričakujemo 17 stopinj Celzija, v preostalem delu države pa se bodo termometri ustavili med 11 in 15 stopinjami Celzija. V prvem delu noči na torek bodo padavine najprej zajele zahodne in severne kraje, nato pa v le nekaj urah prešle večji del države. Največ padavin bo padlo na severu države, medtem ko bo ponekod na zahodu in jugu lahko ostalo tudi suho. Nekoliko se bo ohladilo in meja sneženja se bo v severni Sloveniji ob koncu padavin spustila do nadmorske višine 900 metrov. Do jutri zjutraj bodo padavine večinoma ponehale in marsikje se bo delno zjasnilo. Nastalo bo še nekaj kratkotrajnih ploh. Popoldanske temperature bodo nižje od današnjih za 5 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV