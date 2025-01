Zaradi vetra za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo

Dopoldne je padavine in veter pričakovati predvsem na zahodu Slovenije, močan veter pa se bo nato razširil tudi proti severovzhodu. Kot so napovedali na Agenciji RS za okolje (Arso), se bodo tudi padavine, deloma plohe in ob morju tudi posamezne nevihte od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera, razen na severozahodu, ponehale.