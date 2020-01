Zaradi viroz in gripe v osnovnih šolah manjka tretjina otrok

Medtem ko koronavirus iz Kitajske povzroča resne skrbi tudi v Evropi, so v Sloveniji izbruhnila virusna obolenja, naraslo je število zbolelih z gripo in tudi drugimi okužbami dihal. To se pozna predvsem v osnovnih šolah, kjer manjka okrog 40 odstotkov otrok, v bolnišnicah pa so zaradi tega omejili obiske. V lekarnah je celo zmanjkalo zaščitnih mask.

"Danes pri pouku manjka 159 učencev od 435, to je približno 36 odstotkov," nam je trenutno stanje opisala ravnateljica Osnovne šole Jožeta Moškriča v Ljubljani Simona Kralj. Otroci so odsotni predvsem zaradi viroze, za gripo jih je zbolelo manj. Kljub visoki številki pa se je stanje izboljšalo, saj je prejšnji teden manjkalo kar 172 otrok, kar je okrog 40 odstotkov. "Prejšnji teden smo imeli v šoli v naravi tudi primer gripe. Otrok se je sicer nalezel doma, vendar je potem osem otrok v ponedeljek ostalo doma. Sicer to je bila šola v naravi, ni nujno, da so se otroci nalezli," meni ravnateljica. V večini razredov manjka tretjina otrok, nekje celo polovica. "Najbolj kritičen je 3A razred, kjer je v šoli osem otrok, manjka jih 10. Prejšnji teden je bilo najhuje v enem od četrtih razredov, kjer so bili pri pouku samo trije učenci od 22. Edino prvošolčki v enem razredu so zdravi, bolni so samo trije," je izpostavila ravnateljica in dodala, da so morali precej otrok v teh dneh poslati domov oziroma so poklicali starše, da so jih prišli iskat – samo danes tri.

Starši naj ne vozijo otrok v šolo, tudi če so samo prehlajeni in nimajo vročine, svetujejo strokovnjaki. FOTO: Shutterstock

Podobno stanje imajo tudi v osnovni šoli Vojnik, kjer zaradi viroze v šolo ni prišlo 100 otrok, kar je 16 odstotkov. Stanje se jim je glede na prejšnji teden občutno izboljšalo, saj je takrat manjkalo še enkrat več otrok, torej okrog 30 odstotkov."Največ jih je manjkalo na razredni stopnji. V treh razredih so bili v vsakem prisotni samo štirje učenci,"je pojasnila ravnateljica Osnovne šole Vojnik Olga Kovač in dodala, da otrok ni bilo tako zaradi viroz in gripe in kakor tudi drugih okužb dihal. Zdravstveni dom Grosuplje poslal navodila šolam in staršem Direktorica Zdravstvenega doma Grosuplje Štefka Zaviršek je v grosupeljske osnovne šole, kjer je prejšnji teden zaradi gripe in GPB manjkalo 40 odstotkov otrok, zaradi zaskrbljenosti staršev poslala preventivna pojasnila in priporočila. "Napisala sem, naj v šolah poostrijo higienske ukrepe – brišejo površine, kljuke, pipe – odpirajo okna in zračijo prostore ter otroke pošiljajo domov, če opazijo, da so med poukom zboleli, oziroma naj pokličejo starše, da jih pridejo iskat. Staršem pa, naj ne pošiljajo otrok v šolo, tudi če so malo bolni – če jim teče iz nosa, če kašljajo, ne gleda na to, ali imajo vročino ali ne. Kajti virusne okužbe so zelo nalezljive," je poudarila. Zavirškova je potrdila, da se zagotovo pojavlja gripa, čeprav je v njihovem zdravstvenem domu ne potrjujejo z odvzemi brisov. To pomeni, da ne morejo z gotovostjo trditi, ali bolezen povzroča virus gripe ali kakšen drugi virus. "Da gre za gripo, sklepamo po kliničnih znakih: visoka vročina, glavobol, bolečine v mišicah, suh kašelj. In takih tipičnih primerov gripe pri šolarjih je ena tretjina, ostali so drugi virusi. Poleg tega opažamo tudi črevesne okužbe oziroma kot jim pogosto rečejo trebušno gripo. Dejansko je to enterovirus, ki hkrati povzroča okužbo prebavil in dihal – večina okuženih ima nahod in bolečine v trebuhu," je razložila Zvirškova.

Klinična slika gripe, ki trenutno kroži, je blaga. Vročina pade po dveh ali treh dneh. FOTO: Thinkstock

Sezona gripe in viroz v polnem razmaku, na udaru predvsem otroci do 14 let Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so potrdili, da je število obiskov bolnikov z gripi podobno boleznijo (GPB) v ambulantah primarnega zdravstva naraslo, predvsem v starostnih skupinah do 14 let. "Zaznali smo izbruhe v številnih šolah, kjer smo dokazali tako influenco A kot B. Pri šolarjih influenca poteka blago in otroci se že kmalu vračajo k pouku," so pojasnili z NIJZ in dodali, da na severni polobli pojavljanje bolnikov z gripo sicer narašča sezoni primerno. Epidemiologinja z NIJZ Eva Grilc je pojasnila, da poleg gripe krožijo tudi drugi virusi: virusi, ki povzročajo navadni prehlad, rinavirusi, adenovirusi in anterovirusi, respiratorni sincicijski virusi:"Vsi ti virusi so značilni za to obdobje. Poleg tega so tu tudi virusi, ki povzročajo črevesna obolenja: noro in rota virusi." Ali kroži tip gripe, proti kateri so se Slovenci lahko cepili? Grilčeva je zagotovila, da je v obtoku gripa tipa A, ki je tudi v cepivu. To pomeni, da so tisti, ki so se cepili, v veliki meri zaščiteni pred to obliko gripe."Cepivo je skladno z virusi, ki trenutno krožijo," je dejala in dodala, da dvomi, da bi Slovenijo pretresla še kakšna druga oblika gripe. Po njenih besedah je namreč tako, da ko je sezona gripa določenega tipa v polnem zagonu in so virusi skladni s tistimi v cepivu, se do konca sezone stanje po navadi ne spreminja. Letošnja sezona gripe sicer ne odstopa od ostalih, je zatrdila Grilčeva: "Ne morem reči, da je epidemija. Po moji oceni bo vrh dosegla v roku 14 dni."

Za cepljenje proti gripi še ni prepozno. FOTO: Dreamstime

In kako se izogniti gripi? Grilčeva je izpostavila, da je zelo učinkovit zdrav način življenja. Pomembno je, da skrbimo za higieno rok in kam kašljamo. Ob tem je še priporočila, da tisti, ki se še niso cepili, to storijo. V lekarnah pošle zaščitne maske Zaščitne maske lekarnam in bolnišnicam večinoma dobavlja podjetje Kemofarmacija, zato smo jih vprašali, kako to, da jih je zmanjkalo v lekarnah? Sporočili so nam, da so jim zaradi povečanega povpraševanja v preteklih dneh pošle zaloge. "Napovedane imamo dnevne prihode različnih dobaviteljev, zaenkrat v manjših količinah. Prihajajo že danes popoldne. Povpraševanje po njih je s strani lekarn, bolnišnic in ostalih naših kupcev veliko. V sodelovanju z našimi obstoječimi in novimi dobavitelji iščemo načine, da slovenski trg oskrbimo z dodatnimi količinami zaščitnih mask,"so pojasnili in dodali, da sicer ves čas spremljajo, kaj se dogaja s širjenjem okužbe s koronavirusom.

Več bolnišnic po Sloveniji je ali prepovedalo ali omejilo obiske. FOTO: Bobo