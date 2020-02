Zaradi višje minimalne plače nižja socialna pomoč

Samska oseba na minimalni plači, ki je pred zvišanjem znašala 667 evrov neto, po zvišanju pa je 700 evrov neto, do denarne socialne pomoči ni upravičena. Cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči je namreč 402,18 evra, povečana za dodatek za delovno aktivnost pa znaša 607,29 evra. Prav tako nista bila niti pred zvišanjem niti ne bosta po njem do denarne socialne pomoči upravičena starša na minimalni plači, ki imata dva otroka.

Drugače pa je v primeru enostarševske družine, ki je po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za preživljanje, kadar je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem staršu dejansko ne dobiva prejemkov za preživljanje.

Cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči znaša 916,97 evra. Če je mati samohranilka z enim otrokom pred zvišanjem prejemala minimalno plačo v višini 667 evrov neto ter otroški dodatek v 3. dohodkovnem razredu skupaj s 30-odstotnim povečanjem zaradi enostarševstva v višini 99,15 evra, je bila upravičena tudi do denarne socialne pomoči v višini skoraj 200 evrov. Po zvišanju minimalne plače na 700 evrov neto bo ta znesek za 33 evrov nižji.

Takšna družina je upravičena tudi do otroškega dodatka, ki pa bo v omenjenem primeru ostal v 3. dohodkovnem razredu tudi po 1. marcu, ko se bodo uskladile meje dohodkov za posamezne letne pravice glede na inflacijo za lansko leto, ki po zadnjih podatkih znaša 1,8 odstotka.

Tudi sicer povečanje minimalne plače po pojasnilu ministrstva letos ne bo vplivalo na že priznano pravico do otroškega dodatka, saj se višina otroškega dodatka praviloma izračuna na podlagi podatkov o dohodkih iz preteklega koledarskega leta. Povečanje plače v letu 2020 bo torej predstavljalo dohodek za izračun upravičenosti in višine do otroškega dodatka šele v letu 2021.Prikaz primerov vpliva višje minimalne plače na upravičenost do denarne socialne pomoči.

Primer samske osebe (v evrih)

Plača Denarna socialna pomoč Pred zvišanjem 667 / Po zvišanju 700 /

Primer družine z dvema otrokoma (v evrih)

Plača Denarna socialna pomoč Pred zvišanjem 1334 / Po zvišanju 1400 /

Primer enostarševske družine z enim otrokom (v evrih)

Plača Denarna socialna pomoč Pred zvišanjem 667 197 Po zvišanju 700 164,11

p