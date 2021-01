Zaradi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge odobrili večji odstrel

V Sloveniji je razglašena visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge, ki prizadene tako divje kot domače prašiče. Na Ministrstvu za kmetijstvo so sprejeli sklep, ki med drugimi ukrepi narekuje tudi povečan odstrel divjih prašičev. Za lovce se bo namenilo 400 tisoč evrov za nabavo orožja in opreme, ob odstrelu pa bodo dobili še denarno stimulacijo v vrednosti od 50 do 100 evrov. Čeprav bolezni pri nas do zdaj še nismo zaznali, se po besedah ministra za kmetijstvo "Sloveniji približuje iz praktično vseh smeri," zato je bilo ukrepanje nujno.

