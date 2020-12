Zaradi vremenskih razmer zaprte ali delno zaprte številne ceste po državi

Na glavni cesti Izola - Jagodje je zaradi poplavljenega cestišča močno oviran promet proti Izoli. Na cesti Koper - Dragonja pa je zaradi zemeljskega plazu polovična zapora pri odcepu za Grintovec.

Zaradi burje 1. stopnje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, in sicer na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina.

Predvsem v severni polovici Slovenije ponovno sneži, sneg se oprijema vozišča. "Vozite previdno in s primerno varnostno razdaljo," opozarjajo iz prometno-informacijskega centra.

Zaradi zimskih razmer so obvezne verige na cesti čez prelaz Korensko sedlo, na cesti čez prelaze Ljubelj, Jezerski vrh in Pavličevo sedlo pa so verige obvezne na avstrijski strani. Cesta Volče - Solarji in cesta čez prelaz Vršič sta zaradi razmer zaprti za ves promet.

Velja tudi prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col - Črni Vrh ter na mejnih prehodih Babno Polje in Petrina zaradi razmer na hrvaški strani. Zaradi razmer na avstrijski strani pa na Radeljskem prelazu velja prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone.

Zaradi padca elektro kablov je na več mestih zaprta tudi regionalna cesta Čepovan - Most na Soči med Čepovanom in Vrati.

Prav tako prometni nesreči ovirata promet na podravski avtocesti med priključkoma Lancova vas in Podlehnik proti Hrvaški ter med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Cesta Dražgoše–Kropa pri naselju Jamnik spet prevozna

Potem ko so obilne padavine v nedeljo sprožile zemeljski plaz na regionalno cesto Dražgoše–Kropa pri naselju Jamnik, je ta spet prevozna. Plaz je na cesto, ki se nahaja približno 150 metrov od radovljiške in kranjske občinske meje, odvrgel med 50 in 70 kubiki zemlje, vendar z izjemo poškodovane odbojne ograje dodatne škode ni povzročil.