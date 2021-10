Zaradi vrha EU-Zahodni Balkan v torek in sredo občasne zapore prometa

Slovenija bo v torek in sredo gostila vrh EU-Zahodni Balkan. Med obiskom delegacij bodo policisti na določenih lokacijah ali trasi potovanj varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa. Glede na situacijo bodo promet urejali tudi na vseh večjih križiščih. Varovanim osebam bodo zagotavljali čim bolj nemoten prehod, ostalim udeležencem v prometu pa normalno vključitev v promet. Na posameznih cestnih odsekih bo veljala prepoved prometa za tovorna vozila.

Po besedah vodje Centra za varovanje in zaščito Bojana Omana gre za enega najpomembnejših dogodkov predsedovanja Slovenije Svetu Evropski uniji, ki se ga bodo udeležili predsedniki vlad EU in Zahodnega Balkana ter ostali visoki predstavniki EU z delegacijami in spremstvom. Varnostni ukrepi Policije bodo zato prilagojeni najvišji stopnji varovanja.

Na relaciji od Brda pri Kranju do Brnika in Ljubljane možni krajši prometni zastoji Zaradi potovanja varovanih kolon s policijskim spremstvom so možni krajši prometni zastoji in zapore, in sicer: – v torek, 5. oktobra: predvidoma med 18. in 19. uro (na relaciji Ljubljana–Kranj–Brdo) ter po 22. uri (na relaciji Brdo–Kranj–Ljubljana); – v sredo, 6. oktobra: predvidoma med 8. in 9. uro (na relaciji središče mesta Ljubljana–Kranj–Brdo) ter predvidoma med 15. in 16. uro (Brdo–letališče Jožeta Pučnika Ljubljana). V navedenih časovnih obdobjih bodo zaprte mestne ulice v Ljubljani, avtocesta na tej relaciji in ceste v okolici Brda pri Kranju. V času zapor bodo promet urejali policisti.

icon-expand Če se srečate s takšno kolono, svoje vozilo varno ustavite ob robu vozišča, počakajte, da gre kolona mimo, in nato nadaljujte vožnjo. FOTO: Policija

Vozniki, upoštevajte odredbe policistov, na pot pa se odpravite prej kot običajno Policisti vse voznike pozivajo, naj dosledno upoštevajo znake in odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu, in prometno signalizacijo. Priporočajo, da se na pot odpravite prej kot običajno, vožnjo pa prilagodite razmeram na cestah. Svetujejo tudi, da še pred odhodom na pot preverite razmere na cestah na strani Prometno-informacijskega centra in po potrebi uporabite druge ceste.

Na posameznih cestnih odsekih bo veljala prepoved prometa za tovorna vozila V času srečanja bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ter vozil, ki prevažajo nevarno blago, in sicer: – v torek, 5. oktobra: med 14. in 16. uro (na relaciji Sp. Brnik–Kranj–Vodice–Ljubljana), med 17. in 23. uro (na relaciji Ljubljana–Vodice–Kranj–Brdo); – v sredo, 6. oktobra: med 7. in 10. uro (na relaciji Ljubljana–Kranj–Brdo), med 13. in 18. uro (na relaciji Brdo–Kranj– Sp. Brnik). Voznike vozil, za katere velja prepoved, policisti pozivajo, naj se izločijo pravočasno in na primernih prostorih. Če bodo razlogi za prepoved prometa prenehali pred iztekom določenega časa, bodo policisti tem vozilom dovolili vožnjo. Podrobnejše informacije o cestah, na katerih bo veljala prepoved, bodo razvidne iz odredbe, ki bo objavljena v Uradnem listu RS.

icon-expand Vozniki, v torek in sredo upoštevajte odredbe policistov in se na pot odpravite prej kot običajno. FOTO: Policija

Varovanim kolonam je treba omogočiti prost prehod Ob tem seveda velja opozorilo voznikom, da se morate ob srečanju s policijskimi vozili za spremstvo varovane kolone, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, ustaviti, se po možnosti umakniti z vozišča ter varovani koloni omogočiti neoviran in prost prehod. Vožnjo lahko nadaljujete takoj, ko mimo vas zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdečo in modro lučjo, oziroma ko vam to dovolijo policisti, ki bodo urejali promet v križišču.