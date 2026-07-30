Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zaradi vročine bodo vlaki počasnejši, možne so zamude

Ljubljana, 30. 07. 2026 12.24 pred 1 uro 1 min branja 33

Avtor:
M.P.
Vlak

Slovenske železnice zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur na nekaterih najbolj izpostavljenih odsekih uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov. Ob tem potnike obveščajo, da se lahko zaradi ukrepov pojavijo tudi občasne zamude.

Visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu, pojasnjujejo pri Slovenskih železnicah, kjer so zaradi tega sprejeli določene ukrepe.

"Zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur z današnjim dnem uvajamo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja," so sporočili s Slovenskih železnic.

Preventivni ukrepi se izvajajo na odsekih, ki so izpostavljeni neposrednemu soncu, imajo velike prometne obremenitve ali zahtevnejšo geometrijo proge. Omejitve bodo do preklica veljale med 12. in 19. uro.

Omejitve največje dovoljene hitrosti vlakov od 30. julija do preklica veljajo na odsekih železniškega omrežja: Dobova–Zidani Most–Ljubljana, Ljubljana–Kranj–Jesenice, Ljubljana–Kamnik Graben, Ljubljana–Metlika, Celje–Velenje, Stranje–Grobelno/Imeno, Logatec–Sežana, Divača–Koper, Pivka–Ilirska Bistrica, Jesenice–Sežana, Prvačina–Ajdovščina, Sevnica–Trebnje in Maribor–Prevalje.

Dodajajo, da so tovrstni ukrepi uveljavljen del varnostnih postopkov, ki jih v obdobjih visokih temperatur izvajajo tudi drugi evropski upravljavci železniške infrastrukture. Potnike pa ob tem obveščajo, da lahko zaradi navedenih ukrepov prihaja do občasnih zamud v železniškem prometu.

"Potnike o spremembah v prometu ter aktualnem stanju sproti obveščamo na spletni strani SŽ – Potniški promet in prek drugih uradnih komunikacijskih kanalov skupine Slovenske železnice. Za dodatna pojasnila in pomoč lahko pokličejo tudi na brezplačno telefonsko številko 080 81 11 (vsak dan med 6. in 22. uro)," so sporočili.

slovenske železnice vlak vročina zamude

Mateja Ribič: Zaradi neustreznega načrtovanja 180-milijonski primanjkljaj

Zaradi prometne varnosti dodatna omejitev na cesti Podnanos–Razdrto

24ur.com Vročina in zamude: potovanje z vlakom še počasnejše
24ur.com Omejitev hitrosti vlakov, nastajale bodo zamude
24ur.com Zaradi vročine do sobote omejena hitrost vlakov
24ur.com Kaos na železnici: obstali vsi vlaki, iščejo krivca
24ur.com Tombola z javnim prevozom
24ur.com Kljub večurnemu čakanju potniki v primeru okvare z vlaka ne smejo zaradi varnosti
24ur.com Vlaki SŽ zaradi vročine počasneje
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
eva klevska
30. 07. 2026 14.10
Zamude? Se par minut zamud, pa bodo vozili nazaj
Odgovori
0 0
Teofil
30. 07. 2026 14.05
Zamuda se vleče že trideset let,direktor pa je vrhunski maneger enako kot Golob,ves čas v rdečih številkah,Dušan pa se kar še pase na proračunskem denarju.
Odgovori
+0
1 1
Sandokkan
30. 07. 2026 14.05
Počasnejši od sedaj? :)))) slovenski vlaki so že najpočasnejši V EU!!!! Povprečna 'hitrost' je 51 km/h!!!! Podatki SŽ 2025
Odgovori
+3
3 0
tom74
30. 07. 2026 13.57
a je lohk še počasneje hahahaah crknes
Odgovori
+5
5 0
Andrej Marinšek
30. 07. 2026 13.55
Hahaha komedija....kdaj pa sploh so točni?
Odgovori
+6
6 0
klop12
30. 07. 2026 13.52
kolk počasnej pa še gre lahko?
Odgovori
+5
5 0
Darko32
30. 07. 2026 13.52
Saj ne vem kdo se dela norca iz koga in dela ljudi blesave. Če je vozilo vozilo počasneje so 110% zamude in bodo zamude. Ne pisati najverjetneje. Naj se tam na železnicah začnejo malo bolj korektno obnašati do potnikov. Luzerji.
Odgovori
+3
3 0
a res1
30. 07. 2026 13.49
Metlika - Lj do sedaj 2h.40 min, če je sreča. Sedaj bo verjetno 4h. Bratuškova lenka???
Odgovori
+6
6 0
Masterbater
30. 07. 2026 13.45
"Možne" so zamude??? Ne vem kaj bi rekli potem na vsa ta leta točnih linij...
Odgovori
+4
4 0
presnet
30. 07. 2026 13.42
Hahaha, občasne zamude. Kakšna novica. In kako lahko vozijo še počasneje? Ej jej, komedija od infrastrukture v Sloveniji.
Odgovori
+2
3 1
lokson
30. 07. 2026 13.41
Dajte brihte rajši komentirat Kardašianko. Ta je vašega ranga. Pri takšnih temperaturah, obstaja ZELO velika verjetnost deviacije žel.tirov. Termična obremenitev je prevelika in razteznost materiala je neizbežna. Kar pomeni deformacijo vozne poti in posledično iztirjenje vseh vrst žel. vozil.Ko bo šel vlak poln bencina po tleh ali poln potniški vlak, pa boste zopet pametovali, ter neizbežno omenjali Merijo Terezo in Janšo. Le čevlje sodi naj kopitar. Ovce.
Odgovori
-1
1 2
presnet
30. 07. 2026 13.43
Beee, počasi daleč prideš.
Odgovori
+0
1 1
misterbin
30. 07. 2026 13.32
Ne bodite smešni .Saj pa vlaki v Sloveniji zamujajo ali je zima ali leto ali dež in to že leta imajo zamude .Sedaj pa je spet kriva vročina .Torej ,drugod po svetu ,kjer so dosti višje temperature ,kot v Sloveniji vlaki ne smejo voziti nikakor
Odgovori
+2
2 0
mario7
30. 07. 2026 13.26
Kaj je možno da grejo še bolj počasi?
Odgovori
+7
7 0
AleksanderS
30. 07. 2026 13.25
ha ha ha ---- že tko vozijo 30km/h ---- sedaj bodo pa 15km/h
Odgovori
+6
6 0
sosed5
30. 07. 2026 13.22
Kako fajn bo, ko bodo slo zeleznice enkrat napisale, vozni RED NIMA ZAMUD. Ampak tega filma ne bomo gledali. Glede na to, kake in koliko sluzbenih avtomobilov kupujejo, ni straha, da bi bili vlaki tocni!!
Odgovori
+6
7 1
čevapgpt
30. 07. 2026 13.20
4 ure do maribora iz ljubljane ni dovolj počasi?
Odgovori
+3
4 1
stanga123
30. 07. 2026 13.20
Reklo bi se Zamude se bodo še povečale
Odgovori
+4
5 1
Robi333
30. 07. 2026 13.16
A so sploh lahko počasnejši? haha
Odgovori
+6
7 1
petka5
30. 07. 2026 13.10
Zamude so bile ze prej... v zacetku julija, ko ni bilo veoce, celo nekateri so bili zjutraj v dolgih rokavih je ics od zidanega mostu do Ljubljane nabral vec kot pol ure zamude... vozil se je po polzevo cez celo zasavje, nobenega razloga, v lj smo prisli enako jitro kot navaden vlak
Odgovori
+7
8 1
JApajaDAja
30. 07. 2026 13.17
...ne vročina in ne mraz nam ne pridejo o živega...zamude so redne.....lp vaše sž..
Odgovori
+7
7 0
pusi
30. 07. 2026 13.10
Se pocasnejsi kot sicer? Se bodo sploh premikali?
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
Portal
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
vizita
Portal
Vročina ne napada samo srca: ta organ je v teh dneh pod največjim pritiskom
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
cekin
Portal
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Njeno srce naj bi osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Njeno srce naj bi osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820