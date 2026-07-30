Zaradi vročine bodo vlaki počasnejši, možne so zamude

Visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, kar lahko vodi do deformacij in povečanega tveganja za nastanek izrednih dogodkov v železniškem prometu, pojasnjujejo pri Slovenskih železnicah, kjer so zaradi tega sprejeli določene ukrepe.
"Zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu v obdobju visokih temperatur z današnjim dnem uvajamo preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja," so sporočili s Slovenskih železnic.
Preventivni ukrepi se izvajajo na odsekih, ki so izpostavljeni neposrednemu soncu, imajo velike prometne obremenitve ali zahtevnejšo geometrijo proge. Omejitve bodo do preklica veljale med 12. in 19. uro.
Dodajajo, da so tovrstni ukrepi uveljavljen del varnostnih postopkov, ki jih v obdobjih visokih temperatur izvajajo tudi drugi evropski upravljavci železniške infrastrukture. Potnike pa ob tem obveščajo, da lahko zaradi navedenih ukrepov prihaja do občasnih zamud v železniškem prometu.
"Potnike o spremembah v prometu ter aktualnem stanju sproti obveščamo na spletni strani SŽ – Potniški promet in prek drugih uradnih komunikacijskih kanalov skupine Slovenske železnice. Za dodatna pojasnila in pomoč lahko pokličejo tudi na brezplačno telefonsko številko 080 81 11 (vsak dan med 6. in 22. uro)," so sporočili.
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