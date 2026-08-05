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Slovenija

Zaradi vročine brezplačen vstop na Mariborski otok

Maribor, 05. 08. 2026 09.27 pred 55 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Mariborski otok

Zaradi visokih temperatur je danes in v četrtek vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je po navedbah Mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz Javnega holdinga Maribor namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo visoke poletne temperature.

Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na Mariborski otok odpravijo pravočasno.

V primeru zasedenosti parkirišča pred kopališčem lahko obiskovalci uporabijo parkirišče v Koblarjevem zalivu ali pa se na Mariborski otok pripeljejo z avtobusno linijo G5. Na kopališče se lahko odpravijo tudi s kolesom, saj je ob vhodu zagotovljena varna hramba.

"V poletni vročini je pomembno poskrbeti za ustrezno hidracijo, izogibanje daljšemu zadrževanju na neposrednem soncu v najbolj vročem delu dneva ter poiskati možnosti za varno osvežitev. Mariborski otok s svojo naravno senco, bazeni in urejenimi površinami predstavlja prijeten prostor za preživljanje vročih poletnih dni," so sporočili iz Javnega holdinga Maribor.

Kopališča so brezplačno na voljo tudi v Ljubljani.
Kopališča so brezplačno na voljo tudi v Ljubljani.
FOTO: Luka Kotnik

Za podoben ukrep so se odločili v Ljubljani, kjer je od torka brezplačen vstop na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Športni center Ilirija, ki jih upravlja zavod Šport Ljubljana.

kopališče mariborski otok

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KOMENTARJI1

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biggbrader
05. 08. 2026 10.22
In dobro se napravite....
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