Zaradi vročine brezplačen vstop na Mariborski otok

Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na Mariborski otok odpravijo pravočasno.

V primeru zasedenosti parkirišča pred kopališčem lahko obiskovalci uporabijo parkirišče v Koblarjevem zalivu ali pa se na Mariborski otok pripeljejo z avtobusno linijo G5. Na kopališče se lahko odpravijo tudi s kolesom, saj je ob vhodu zagotovljena varna hramba.

"V poletni vročini je pomembno poskrbeti za ustrezno hidracijo, izogibanje daljšemu zadrževanju na neposrednem soncu v najbolj vročem delu dneva ter poiskati možnosti za varno osvežitev. Mariborski otok s svojo naravno senco, bazeni in urejenimi površinami predstavlja prijeten prostor za preživljanje vročih poletnih dni," so sporočili iz Javnega holdinga Maribor.