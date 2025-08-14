Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Zaradi vročine do sobote omejena hitrost vlakov

Ljubljana, 14. 08. 2025 15.47 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

Zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v prometu so Slovenske železnice preventivno omejile hitrost vlakov na nekaterih progah. Omejitve bodo veljale od četrtka do sobote od 13. do 18. ure. Pričakovati je zamude, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Omejitve hitrosti veljajo od četrtka do sobote od 13. do 18. ure.
Omejitve hitrosti veljajo od četrtka do sobote od 13. do 18. ure. FOTO: Aljoša Kravanja

Na progah Dobova-Breg, Zidani Most-Sava, Logatec-Sežana, Divača-Koper in Sežana-Jesenice je hitrost omejena na 60 kilometrov na uro, na progi Breg-Zidani Most pa na 50 kilometrov na uro.

Najvišja dovoljena hitrost na ostalih progah je do 100 kilometrov na uro.

Potniki lahko dodatne informacije dobijo na telefonski številki 080 81 11, na spletni strani Slovenskih železnic ter pri osebju na prodajnih mestih in v vlakih.

Preberi še Živo srebro na termometrih tudi danes 'v nebo', kakšen pa bo podaljšani konec tedna?

Poletno vreme z visokimi dnevnimi temperaturami se bo po napovedi agencije za okolje nadaljevalo do vključno sobote, ob koncu tedna pa se bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte znova povečala. Še vedno velja oranžno opozorilo za veliko toplotno obremenitev na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji.

vročina omejitev hitrosti vlak železnice
Naslednji članek

KPK ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Črnčeca v SDH

SORODNI ČLANKI

Živo srebro na termometrih tudi danes 'v nebo', kakšen pa bo podaljšani konec tedna?

Zadušljiva vročina, na Hrvaškem marsikje 40 stopinj: 'Kot v pečici'

Kako se upreti vročini? S prastarimi metodami

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089