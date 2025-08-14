Zaradi vročine do sobote omejena hitrost vlakov

Omejitve hitrosti veljajo od četrtka do sobote od 13. do 18. ure.

Na progah Dobova-Breg, Zidani Most-Sava, Logatec-Sežana, Divača-Koper in Sežana-Jesenice je hitrost omejena na 60 kilometrov na uro, na progi Breg-Zidani Most pa na 50 kilometrov na uro.

Najvišja dovoljena hitrost na ostalih progah je do 100 kilometrov na uro.

Potniki lahko dodatne informacije dobijo na telefonski številki 080 81 11, na spletni strani Slovenskih železnic ter pri osebju na prodajnih mestih in v vlakih.