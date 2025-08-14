Zaradi vročine do sobote omejena hitrost vlakov

Na progah Dobova-Breg, Zidani Most-Sava, Logatec-Sežana, Divača-Koper in Sežana-Jesenice je hitrost omejena na 60 kilometrov na uro, na progi Breg-Zidani Most pa na 50 kilometrov na uro.
Najvišja dovoljena hitrost na ostalih progah je do 100 kilometrov na uro.
Potniki lahko dodatne informacije dobijo na telefonski številki 080 81 11, na spletni strani Slovenskih železnic ter pri osebju na prodajnih mestih in v vlakih.
Poletno vreme z visokimi dnevnimi temperaturami se bo po napovedi agencije za okolje nadaljevalo do vključno sobote, ob koncu tedna pa se bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte znova povečala. Še vedno velja oranžno opozorilo za veliko toplotno obremenitev na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.