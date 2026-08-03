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Slovenija

Zaradi vročine in nizkih vodostajev nujne omejitve ribolova

Ljubljana, 03. 08. 2026 12.43 pred 54 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Ribič na Soči

Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinjki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij.

Začasno ustavitev ribolova uvajajo zaradi nizkega vodostaja, visokih temperatur vode, zmanjšane vsebnosti kisika ter drugih neugodnih okoljskih razmer za ribe. "Ribe se po nekaterih rekah 'sprehajajo' že po svojem robu. Temperatura vode v višini 23 ali 24 stopinj Celzija tam, kjer so postrvi, je smrtonosna. Ribolov pa je za ribe še dodatni stresni moment, ki se mu moramo izogniti, da ohranimo ribje populacije, da zagotovimo trajnostno upravljanje," je za STA danes povedal v. d. direktorja zavoda Matevž Podjed.

Seznam območij z začasno ustavitvijo ribolova se po njegovih besedah naglo daljša, po novem med drugim vključuje tudi reko Savinjo. Tako obsežnega zapiranja ribolovnih območij po Podjedovih ocenah v Sloveniji ni bilo že vrsto let.

Tudi Ribiška zveza Slovenije je pozvala ribiške družine, da glede na stanje vodnih teles v njihovih okoliših razmislijo o morebitni začasni prepovedi izvajanja športnega ribolova do umiritve vremenskih razmer. Prav tako poziva posamezne ribiče, da trenutno izvajajo ribolov samo tam, kjer ni nevarnosti za ribji živelj.

Cerkniško jezero
Cerkniško jezero
FOTO: Shutterstock

Kot pojasnjujejo na zavodu za ribištvo, podatki Agencije RS za okolje (Arso) kažejo, da so bile povprečne letne temperature slovenskih rek leta 2024 za 1,1 stopinje Celzija višje od povprečja obdobja 1991–2020. Največja odstopanja so bila zabeležena avgusta, ko so temperature presegale dolgoletno povprečje za 2,6 stopinje Celzija.

Podobni trendi se kažejo tudi letos. Dolgotrajna vročinska obdobja in nizki pretoki spreminjajo temperaturni režim vodotokov, zmanjšujejo količino raztopljenega kisika ter vplivajo na razpoložljivost življenjskega prostora za ribe in druge vodne organizme.

"Na najbolj prizadetih vodotokih se zato kot eden od ukrepov sodobnega ribiškega upravljanja začasno omeji tudi ribolov. Namen teh ukrepov je ribjim populacijam v obdobjih izjemno neugodnih hidroloških in temperaturnih razmer zagotoviti čim ugodnejše pogoje za preživetje ter prispevati k dolgoročnemu ohranjanju zdravih sladkovodnih ekosistemov," so v današnjem sporočilu za javnost izpostavili na zavodu za ribištvo.

Potočna postrv
Potočna postrv
FOTO: Ribiška družina Cerknica

Med najbolj občutljive domorodne sladkovodne vrste sodita potočna postrv (Salmo trutta) in lipan (Thymallus thymallus). Čeprav se ribe ob visokih temperaturah umikajo v hladnejše pritoke, globlje tolmune in zasenčene dele vodotokov, dolgotrajni vročinski valovi pogosto presežejo tudi sposobnost teh naravnih zatočišč, da jim zagotovijo ustrezne razmere za preživetje.

Kljub temu da v Sloveniji velik del športnega ribolova poteka po načelu ujemi in spusti, pri katerem ribič ulovljeno ribo živo vrne v vodotok, je v takšnih razmerah po navedbah zavoda za ribištvo nujno začasno omejiti ribolov. "Takšni ukrepi predstavljajo pomemben del odgovornega upravljanja voda ter ohranjanja zdravih ribjih populacij in vodnih ekosistemov," so pojasnili.

Letos je bila med prvimi omejitev uvedena na Savi Bohinjki. "Kljub temu da je Sava Bohinjka alpska reka, je hkrati tudi eden najbolj izpostavljenih primerov prepletanja vplivov podnebnih sprememb, vse večjih pritiskov zaradi razvoja turistične dejavnosti ter drugih posegov v prostor. Na takšnih vodotokih običajni načini upravljanja ne zadoščajo več," so še poudarili na zavodu.

ribolov podnebne spremembe ribištvo visoke temperature reke

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KOMENTARJI1

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Uporabnik1932330
03. 08. 2026 13.06
Bolje da pocrkajo od vročine-nimajo prav!!!
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