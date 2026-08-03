Zaradi vročine in nizkih vodostajev nujne omejitve ribolova

Začasno ustavitev ribolova uvajajo zaradi nizkega vodostaja, visokih temperatur vode, zmanjšane vsebnosti kisika ter drugih neugodnih okoljskih razmer za ribe. "Ribe se po nekaterih rekah 'sprehajajo' že po svojem robu. Temperatura vode v višini 23 ali 24 stopinj Celzija tam, kjer so postrvi, je smrtonosna. Ribolov pa je za ribe še dodatni stresni moment, ki se mu moramo izogniti, da ohranimo ribje populacije, da zagotovimo trajnostno upravljanje," je za STA danes povedal v. d. direktorja zavoda Matevž Podjed.

Seznam območij z začasno ustavitvijo ribolova se po njegovih besedah naglo daljša, po novem med drugim vključuje tudi reko Savinjo. Tako obsežnega zapiranja ribolovnih območij po Podjedovih ocenah v Sloveniji ni bilo že vrsto let.

Tudi Ribiška zveza Slovenije je pozvala ribiške družine, da glede na stanje vodnih teles v njihovih okoliših razmislijo o morebitni začasni prepovedi izvajanja športnega ribolova do umiritve vremenskih razmer. Prav tako poziva posamezne ribiče, da trenutno izvajajo ribolov samo tam, kjer ni nevarnosti za ribji živelj.