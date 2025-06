Zaradi vročine pomemben ukrep v Moravčah

Poletna vročina je že v polnem razmahu. V eni od slovenskih občin so se zato odločili za pomemben ukrep. Zaradi strahu, da bo vode zaradi sušnega obdobja premalo, je v občini Moravče uporaba vode za negospodinjske namene trenutno prepovedana. Česa ne smejo početi, kaj to pomeni za tamkajšnje prebivalce in zakaj sistem ne zmore več?