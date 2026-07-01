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Zaradi vročine se ponekod pojavljajo gošče: ni znano, ali vsebujejo toksine

Bohinj, 01. 07. 2026 18.19 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Planktonske zelene alge v Šobčevem bajerju

Temperature, ki so presegle junijski rekord, vročina, ki ji kar ni bilo videti konca. Vročinski val ne vpliva le na zdravje ljudi in živali, temveč tudi na naravo in stanje kopalnih voda. V zadnjem tednu vročinskega vala so se na nekaterih kopalnih vodah pojavile gošče; za zdaj še ni mogoče ugotoviti, ali vsebujejo toksine.

Agencija RS za okolje (Arso) je sporočila, da so v zadnjem tednu vročinskega vala na posameznih delih Bohinjskega jezera opazili pojav gošče.

Po njihovih besedah za zdaj še ni mogoče ugotoviti, ali gre za potencialno nevarne gošče, ki vsebujejo toksine. Vseeno pa svetujejo previdnost pri kopanju otrok in psov, kopalcem pa tudi sicer svetujejo, da se goščam izogibajo.

"V Šobčevem bajerju so se medtem zaradi minimalnega pretoka vode skozi bajer namnožile planktonske zelene alge, ki so prisotne v celem vodnem stolpcu in dajejo vodi značilno zeleno barvo," so dodali pri Arsu.

Ker lahko te alge povzročajo tudi neprijetno reakcijo na koži kopalcev, le-te pozivajo, da upoštevajo navodila upravljavca kopališča, ki vodo tudi redno čisti. "V fitoplanktonski združbi, ki je prisotna, prevladujejo oz. jo sestavljajo skoraj izključno diatomeje – kremenaste alge. Prisotnosti cianobakterij ni bilo zaznati," so sporočili.

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Gošče, ujete v travo, so sicer zaznali tudi na nekaterih območjih kopalnih voda na morju (Turistika – Portorož, MZL Debeli rtič, Hotel Piran).

goša arso kopalne vode

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01. 07. 2026 19.35
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