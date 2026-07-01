Zaradi vročine se ponekod pojavljajo gošče: ni znano, ali vsebujejo toksine

Agencija RS za okolje (Arso) je sporočila, da so v zadnjem tednu vročinskega vala na posameznih delih Bohinjskega jezera opazili pojav gošče.
Po njihovih besedah za zdaj še ni mogoče ugotoviti, ali gre za potencialno nevarne gošče, ki vsebujejo toksine. Vseeno pa svetujejo previdnost pri kopanju otrok in psov, kopalcem pa tudi sicer svetujejo, da se goščam izogibajo.
"V Šobčevem bajerju so se medtem zaradi minimalnega pretoka vode skozi bajer namnožile planktonske zelene alge, ki so prisotne v celem vodnem stolpcu in dajejo vodi značilno zeleno barvo," so dodali pri Arsu.
Ker lahko te alge povzročajo tudi neprijetno reakcijo na koži kopalcev, le-te pozivajo, da upoštevajo navodila upravljavca kopališča, ki vodo tudi redno čisti. "V fitoplanktonski združbi, ki je prisotna, prevladujejo oz. jo sestavljajo skoraj izključno diatomeje – kremenaste alge. Prisotnosti cianobakterij ni bilo zaznati," so sporočili.
Gošče, ujete v travo, so sicer zaznali tudi na nekaterih območjih kopalnih voda na morju (Turistika – Portorož, MZL Debeli rtič, Hotel Piran).
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