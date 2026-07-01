Zaradi vročine se ponekod pojavljajo gošče: ni znano, ali vsebujejo toksine

Agencija RS za okolje (Arso) je sporočila, da so v zadnjem tednu vročinskega vala na posameznih delih Bohinjskega jezera opazili pojav gošče.

Po njihovih besedah za zdaj še ni mogoče ugotoviti, ali gre za potencialno nevarne gošče, ki vsebujejo toksine. Vseeno pa svetujejo previdnost pri kopanju otrok in psov, kopalcem pa tudi sicer svetujejo, da se goščam izogibajo.