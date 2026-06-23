Slovenija
Zaradi vročine več obiskov urgence
Ljubljansko urgenco je v zadnjih dneh obiskalo nekaj več starostnikov s kroničnimi težavami, te se lahko poslabšajo tudi zaradi vročine. Zaradi izčrpanosti po športnih aktivnostih in prebavnih težav so sprejeli tudi mlade. Splošna oslabelost, slabo počutje, vrtoglavica, hitrejši ali šibkejši utrip lahko pomenijo, da ste dehidrirani, svarijo zdravniki, ki pozivajo k skrbi za najbolj ranljive – otroke, kronične bolnike in starejše.
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