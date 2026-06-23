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Slovenija

Zaradi vročine več obiskov urgence

Ljubljana, 23. 06. 2026 20.08 pred 20 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Tjaša Dugulin
Odprtje reanimacijskih prostorov v urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana

Ljubljansko urgenco je v zadnjih dneh obiskalo nekaj več starostnikov s kroničnimi težavami, te se lahko poslabšajo tudi zaradi vročine. Zaradi izčrpanosti po športnih aktivnostih in prebavnih težav so sprejeli tudi mlade. Splošna oslabelost, slabo počutje, vrtoglavica, hitrejši ali šibkejši utrip lahko pomenijo, da ste dehidrirani, svarijo zdravniki, ki pozivajo k skrbi za najbolj ranljive – otroke, kronične bolnike in starejše.

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