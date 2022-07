Jugozahod države zaradi vročine in požarov obarvan rdeče

Takšne razmere so katastrofalne za požare na Krasu in gasilce, ki bijejo bitko z ognjenimi zublji.

Agencija RS za okolje in prostor (Arso) je vse do ponedeljka za jugozahod države izdala rdeče vremensko opozorilo.

Za jugozahodni del države razglašena zelo velika požarna ogroženost

Uprava RS za zaščito in reševanje je v sredo razglasila zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Povsod po državi je v naravnem okolju prepovedano požiganje in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove ter izven pozidanih površin izvajati aktivnosti ter uporabljati predmete in naprave, ki lahko povzročijo požar. Prepovedani so tudi ognjemeti.