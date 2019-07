Zaradi vročine že nekaj zdravstvenih težav

Visoke temperature zadnjih dni predvsem pri starejših povzročajo nekaj težav. Pomoč v zdravstvenih ustanovah poiščejo predvsem zaradi omotičnosti, utrujenosti ali vrtoglavice. Hujše težave ali zapleti, zaradi katerih bi bila potrebna hospitalizacija, niso pogosti. Težave ob poletni vročini omilimo z zadrževanjem na hladnem in hidracijo.

V Zdravstvenem domu Ljubljana posebne statistike obravnavanih primerov zaradi vročine ne vodijo, zato točne številke bolnikov, ki pridejo na urgenco zaradi težav, povezanih z visoko zunanjo temperaturo, ne poznajo, jih je pa po njihovi oceni kar veliko, je za STA pojasnil urgentni zdravnik splošne nujne medicinske pomoči Marko Zelinka. V UKC hujših težav ne opažajo "Prihajajo s težavami, kot so omotičnost, utrujenost, vrtoglavice, kolapsi ... Resni zapleti v smislu hudih poslabšanj kroničnih bolezni ali toplotnega udara pa so izjemno redki, tako da hospitalizacije praviloma niso potrebne,"je zapisal Zelinka.

V ljubljanskem zdravstvenem domu ob visokih temperaturah svetujejo pitje vode, tudi če nismo žejni. FOTO: Shutterstock

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana hujših težav zaradi vročine ne opažajo. Tudi mariborskem kliničnem centru na internistični nujni pomoči zaenkrat ne beležijo večjega števila bolnikov. Glavnino bolnikov predstavljajo starejši bolniki s pridruženimi boleznimi, ki prihajajo večinoma zaradi poslabšanja katere izmed osnovnih bolezni, kot so srčno popuščanje, rakaste bolezni in motnje srčnega ritma. Starejši in osebe s kroničnimi boleznimi so v dneh z visoko toplotno obremenitvijo tudi sicer med bolj ogroženimi skupinami. Med njimi so še bolniki, ki jemljejo zdravila z vplivom na regulacijo telesne temperature, gibalno ovirani, nosečnice in doječe matere, dojenčki in majhni otroci ter delavci na prostem. Pijte vodo, tudi če niste žejni V ljubljanskem zdravstvenem domu ob visokih temperaturah svetujejo pitje vode, tudi če nismo žejni. "Tako se bomo lahko dovolj potili in tako zniževali telesno temperaturo. Če se zelo potimo, je priporočljiv tudi dodatek limoninega soka ter malo soli. Izogibajmo se alkoholnim, vročim in močno sladkanim pijačam," so zapisali.

V Zdravstvenem domu Ljubljana posebne statistike obravnavanih primerov zaradi vročine ne vodijo. FOTO: Dreamstime

Svetujejo tudi zadrževanje na hladnem, ohlajanje telesa in prostorov ter načrtovanje zunanjih aktivnosti. Pozivajo tudi, da smo pozorni na bližnje in sosede, otrok in živali pa nikoli ne puščajmo v vozilu. Do pregretja pride, kadar odpove regulacija telesne temperature in je porast temperature zaradi vročega okolja večji, kot je sposobnost obrambnih mehanizmov telesa, na primer s potenjem in povečano prekrvavitvijo kože. Stopnje pregretja: dehidracija, vročinska izčrpanost in vročinska kap Najprej se pojavijo znaki dehidracije, ki so utrujenost, vrtoglavica, razdražljivost, žeja, izguba apetita, urin postane temno rumen, lahko pride do krčev ali omedlevice. Blažimo jih predvsem s hlajenjem z vodo in pitjem.

Če se zelo potimo, je priporočljiv tudi dodatek limoninega soka ter malo soli. Izogibajmo se alkoholnim, vročim in močno sladkanim pijačam. FOTO: Dreamstime