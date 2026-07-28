Zaradi vročinskega vala in suše opozorilo za vso državo

V večjem delu Primorske so veliko požarno ogroženost razglasili 8. julija, saj območje že dlje časa pestijo sušne razmere. Zaradi napovedanega vročinskega vala pa se bo ukrep ta teden razširil na celotno državo.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi sušnih razmer in izjemno visokih temperatur ponovno razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja za vso Slovenijo. Ob tem v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami izvaja tudi preventivne aktivnosti za zaščito naravnega okolja.

Agencija RS za okolje (Arso) za sredo napoveduje večinoma jasno vreme. V notranjosti države bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, na Goriškem, ob morju in v večjih mestih okoli 19 stopinj, najvišje dnevne pa med 31 in 35 stopinjami Celzija.

V četrtek in petek naj bi se vročina še stopnjevala, vreme pa bo ostalo precej jasno. Na Primorskem bo toplotna obremenitev povečana že od srede, drugod po nižinah pa od četrtka dalje. Ob koncu tedna se bo po napovedih še okrepila.

Pristojni ob tem pozivajo k previdnosti v naravnem okolju, saj suša in visoke temperature močno povečujejo nevarnost za nastanek in širjenje požarov.