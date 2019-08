Zaradi visokih temperatur so na ljubljanski urgenci tudi tokrat zabeležili povečan obisk. Pri treh četrtinah vseh, ki so jih pripeljali ali so prišli na urgenco, je bil vzrok vročinski val. Veliko je slabosti, izgub zavesti in celo poslabšanj psihičnih bolezni, tudi reševalnih prevozov zaradi obolenj, povezanih z vročino, je več.