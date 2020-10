Zaradi visokega števila okuženih delno ugaša javno življenje

V četrtek so pri nas opravili 6745 testiranj na koronavirus, kar je največ doslej, in potrdili 1656 okužb. Tako smo dosegli tretji in s tem zadnji paket vladnega načrta ukrepov, saj se v slovenskih bolnišnicah zdravi že 394 pacientov, okuženih s koronavirusom. Za znižanje teh visokih števil okužb je vlada sprejela dodatne, strožje ukrepe, kar pomeni, da se bo javno življenje vsaj za en teden delno ugasnilo. Začasno bodo z delom povsem prenehali frizerji in kozmetični saloni, od ponedeljka naprej pa bodo zaprti tudi dijaški in študentski domovi, razen za tiste dijake oziroma študente, ki nimajo drugih možnosti bivanja. Prepovedana bo tudi ponudba in prodaja blaga, vse živilske trgovine pa ostajajo odprte.