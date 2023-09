Zaradi vse več pokolov v skrbeh tudi ljudje: 'S čim naj se branim?'

"Volk bo kmalu začel napadati tudi ljudi," že dalj časa opozarjajo domačini v občinah Gorje in Bled, kjer volk vedno pogosteje napada drobnico. Iz dneva v dan so tamkajšnji kmetje namreč v strahu, da bodo ob prihodu na pašnik ponovno našli umorjene ovce. Kljub opozorilom kmetov, da je treba z zvermi nekaj narediti, pristojni ne ukrepajo.

Zaradi pokolov je obupan domačin Peter Žemva, ki se mu je število ovac znižalo za tri četrtine. "Prišel sem z 250 ovac na par, ki jih je še tukaj. Tudi jagnjet je bilo včasih do 100, zdaj pa sta še dva živa," pove ogorčeno. Ovce, ki jih je umoril volk, so peljali v dolino. "Do osmih, devetih sem kuril," doda Žemva, ki poklane ovce kuri vsak večer. Zaradi zveri je za svojo drobnico v skrbeh tudi Toni Ambrožič. Ta živali pase le okoli hiše, ker jih več kot 500 metrov stran od hiše ne upa spustiti.

icon-expand Pokol pri Petru Žemvi FOTO: Kanal A

Da so napadi prepogosti in da volk v ta okoliš ne spada, se strinjata župan občine Gorje Peter Torkar in župan občine Bled Anton Mežan. "Že več kot eno leto opozarjamo pristojne v državi, torej Ministrstvo za naravne vire in okolje, da se zveri drži v takšnem številu, kot je znosno, na območju Julijskih Alp," komentira Torkar, medtem ko se Mežan boji, da se bo zgodilo to, na kar opozarja že vse leto – da bo ogrožen tudi človek. Kot pravijo domačini, drobnice ne morejo braniti ne ograde ne psi. V Krnici zveri ni zadržala niti 1,8 metra visoka mreža na elektriko, pove Žemva, ki je, kot pravi, tudi sam proti takšnim živalim nemočen. "S čim naj se, če sem tukaj ponoči, branim?"