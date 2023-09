'Zaradi vse večje gostote prometa tudi na južni obvoznici vsakodnevni zastoji'

Zaradi vse večje gostote prometa dnevno nastajajo zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici, kjer je v ponedeljek prišlo do smrtne prometne nesreče. Zastoj so zaznali že pred mestom nesreče, o čemer so voznike obvestili na elektronskih portalih, so sporočili z Darsa. Na obvoznici prav zdaj postavljajo dodatne elektronske portale, pravijo pa tudi, da bosta z vzpostavitvijo tretjega pasu povečana tako pretočnost kot tudi varnost prometa. Ob tem pričakujejo učinkovitejše obvladovanje prometnih tokov in večje zadovoljstvo voznikov.

"Vse projekcije prometa na avtocestnem omrežju nakazujejo rast in nič drugače ni na južni ljubljanski obvoznici. Že ob začetku študijskega leta pričakujemo še dodaten porast prometa ob dnevnih konicah," so zapisali na Darsu. Kot so dodali, bo uradni vzrok ponedeljkove prometne nesreče na osnovi preiskave ugotovila policija. A že ob predhodnih nesrečah ugotavljajo, da so vozniki med vožnjo vse bolj nepazljivi in niso osredotočeni na vožnjo oziroma na promet. Po podatkih Darsa je sicer najbolj obremenjen del slovenskih avtocest ljubljanski obroč, posamezne odseke prevozi v povprečju tudi več kot 80.000 vozil na dan.

icon-expand Gneča na cesti FOTO: Thinkstock

Dars je 24. avgusta ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprosil za okoljevarstveno soglasje za vzpostavitev tretjega pasu na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko, za štajersko vpadnico na ljubljanski obroč pa so zaprosili konec julija. Na obeh vpadnicah namreč načrtujejo tretji pas, ki ga bodo vzpostavili z rekonstrukcijo odstavnega pasu v vozni pas. Poleg tega bodo prenovili sredinski ločilni pas v t. i. nezeleni izvedbi, ki bo tudi omogočal nekaj več prostora za promet, so navedli na Darsu. Navedena rekonstrukcija cest in objektov na prometno zelo obremenjenih odsekih avtocestnega omrežja po Darsovi oceni zahteva skrbno načrtovano izvedbo v več fazah, da se zagotovi maksimalna možna pretočnost prometa in varnost vseh deležnikov.

Z vzpostavitvijo tretjega pasu na Darsu pričakujejo povečanje pretočnosti in varnosti prometa, učinkovitejše obvladovanje prometnih tokov in večje zadovoljstvo voznikov. "Z nekoliko povečano zmogljivostjo avtocest se namreč lahko pričakuje bolj enakomeren in umirjen prometni tok v dnevnih prometnih konicah, kar ugodno vpliva na prometno varnost z vidika preprečevanja naletov vozil oziroma konfliktnih situacij nasploh," so zapisali. 'Absolutno preveč avtomobilov za to širino ceste' Napore pa usmerjajo tudi v oživitev pobude za širitev ljubljanskega obroča iz leta 2019. "Tudi tukaj zamujenega časa ne bo možno nadoknaditi, vendar pa je treba kljub temu čim prej nadaljevati realizacijo tega projekta, v smislu dolgoročne rešitve prometne situacije na širšem ljubljanskem območju," so navedli.

icon-expand Nesreča na ljubljanski južni obvoznici iz zraka FOTO: PU Ljubljana