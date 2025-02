Januarski računi za elektriko bodo prišli z zamudo

Trgovci z električno energijo tako gospodinjske uporabnike na svojih spletnih straneh v teh dneh obveščajo, da pri izdaji računov za električno energijo za januar prihaja do zamika. Razlog je sprejem zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjstva, ki bo znižal tarifno postavko za najdražji blok omrežnine po novem obračunskem sistemu v višji sezoni, to je januarja in februarja.