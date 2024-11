Zaradi zapor vozniki tudi eno uro stojijo na mestu. Janković: Brez tega ne gre

"Od 14. ure naprej nastane kaos, saj se vse zabaše. Klicali smo že policiste, ki so samo prišli, obrnili pri zapori in se z lučkami odpeljali po pločniku, mimo gužve. Mi, navadni smrtniki, pa po eno uro stojimo skoraj na istem mestu. Namesto, da bi se (policisti) postavili na križišče z Magistrovo ulico in usmerjali promet namesto semaforja, skozi katerega gredo pri zeleni luči ravno štirje avtomobili," nam je razmere na Verovškovi ulici opisala bralka Barbara, ki je zaposlena v enem od podjetij na območju.

Prometni zamašek na Verovškovi se je še poslabšal od četrtka, odkar sta na območju kar dve zapori cest. Zaradi obnove vodovoda in ceste je od 11. novembra za ves promet zaprta Vodovodna cesta, od 21. novembra pa je zaprta tudi Verovškova ulica. To pomeni, da morajo vsi zaposleni v T2, Gratelu, Garnolu, Amicusu, Zavarovalnici Triglav, Novartisu, Leku, Energetiki, Avtomatic servisu, BKS in drugih podjetjih, domov po istem obvozu, ki je urejen po Ulici Alme Sodnik in Litostrojski cesti. Zaradi zapor tudi mestni avtobusi na liniji 18 vozijo po spremenjeni trasi.