Zaradi zapore Sueškega prekopa: 'Še nekaj tednov pričakujemo večje zamude v prometu'

Posledice nekajdnevne zapore Sueškega prekopa zaradi nasedle kontejnerske ladje se bodo v oskrbovalni verigi poznale več tednov, celo mesecev, ocenjujejo na fakulteti za logistiko. Večje zamude v prometu je pričakovati še več tednov po ponedeljkovi sprostitvi prometa skozi prekop, kar bo povzročalo težave v pristaniščih.

Veliko tovorno ladjo Ever Given, ki je pred dobrim tednom nasedla v Sueškem prekopu, so včeraj uspešno splavili. 400-metrov dolga ladja, ki je blokirala eno najprometnejših trgovskih poti na svetu, je prisilila nekatere druge prevoznike, da so spremenili načrtovano pot. Zaradi nasedle ladje se je na obeh straneh prekopa nabralo kar 367 ladij. Četudi je v ponedeljek promet skozi prekop spet stekel, bodo zato zamude v pristaniščih velike.

"Ker večji pomorski prevozniki ocenjujejo, da bodo za vsak dan, ko je bil promet skozi kanal zaustavljen, potrebovali vsaj dva dni, da zamude nadoknadijo, lahko večje zamude v prometu pričakujemo še nekaj tednov po sprostitvi prometa skozi kanal. Več prevoznikov se je tudi odločilo svoje ladje preusmeriti okoli Afrike, kar bo poti dodalo tudi do dva tedna. Tako bo prišlo do zamikov prihodov ladij v namembna pristanišča, kar bo povzročalo težave v pristaniščih v naslednjih tednih," je poudarila Tina Cvahte Osjteršek s fakultete za logistiko mariborske univerze. Trenutno sicer teh posledic še ni čutiti, dodaja Cvahte Ojsterškova. Podobno so v ponedeljek povedali tudi v Luki Koper, kjer posledic zapore Sueškega prekopa še ne čutijo, jih je pa pričakovati v prihodnjih dneh.

Igor Jakomin s fakultete je medtem dejal, da v koprsko pristanišče skozi Sueški prekop praviloma prihajata dve kontejnerski ladji iz Azije in lahko se zgodi, da bosta v pristanišče prišli hkrati. "Kapacitete, ki jih ima koprsko pristanišče, pa ne omogočajo, da bi dve tako veliki ladji raztovorili hkrati, saj imajo omejene terminalske kapacitete in vlakovne kapacitete zaradi železniške infrastrukture," je ponazoril. Novica, da so ladjo osvobodili, je vzbudila dobro mero optimizma, da se bo promet po kanalu lahko nadaljeval. Uradniki so sporočili, da se je od splavitve nasedle ladje v nekaj urah sprostilo za približno 8,15 milijarde evrov blaga.

200.000 ton težka ladja Ever Given je v torek zjutraj nasedla ob močnem vetru in peščenem viharju, ki je vplival na vidljivost. Za pomoč, da bi lahko ladja izplula, so v upravi Sueškega prekopa za pomoč prosili različna reševalna podjetja. Pri reševanju ladje so pomagali vlačilci in bagri, ki so izkopali več kot 27.000 ton usedlin. Oblasti so včeraj sporočile, da je skupno 367 plovil čakalo v vrsti za prehod, za popolno odpravo zastoja, pa bodo potrebovali še tri dni in pol. Da bi čim prej sprostili kanal, "ne bomo izgubili niti sekunde," je za egipčansko državno televizijo dejal predsednik uprave Sueškega prekopa Osama Rabie.

V nedeljo so se uradniki celo pogovarjali o tem, da bi, če ne bi bilo druge rešitve, s krova odstranili približno 18.000 zabojnikov, da bi sprostili težo ladje. V zabojnikih je ladja prevažala ogromno različnih predmetov, zavarovana vrednost tovora pa naj bi znašala stotine milijonov evrov.

Kanal, ki ločuje Afriko od Bližnjega vzhoda in Azije, je ena najprometnejših trgovskih poti na svetu, saj se po njem giblje približno 12 odstotkov celotne svetovne trgovine. Zagotavlja najkrajšo povezavo med Azijo in Evropo. Nekatere ladje so se podale na pot okoli Rta dobrega upanja, okoli južnega dela Afrike, kar pa bo terjalo dvotedenske zamude.

Jakomin je opozoril, da se torej lahko prav hitro zgodi, da se bodo kontejnerji nakopičili, in če potem pride še nova ladja, ki že pluje z Daljnega Vzhoda, bo trajalo kar nekaj časa, da bo tok poslovanja postal spet normalen, sinhroniziran in brez zastojev. "Učinki se bodo multiplicirali in jih bomo v oskrbovalni verigi občutili še mesece," poudarja Jakomin. Lahko pride tudi do tega, da se bodo stroški pošiljanja blaga zvišali. "Plovila, ki potujejo iz Singapurja v Rotterdam okoli Rta dobrega upanja, so se za celotno potovanje soočila z dodatnimi stroški v višini 400.000 dolarjev (okoli 340.000 evrov) na plovilo," ocenjuje Darja Topolšek s fakultete.

Na fakulteti za logistiko izpostavljajo še stroške obratovanja ladje, ki mora več dni čakati na prehod skozi Sueški prekop, saj kljub čakanju nenehno ustvarja stroške. Ti so po Jakominovih besedah lahko od 10.000 dolarjev na dan za majhne ladje do več kot 100.000 dolarjev dnevno. "Takšna ladja, kot je ta, ki je nasedla v Suezu, ustvarja stroške od 100.000 do 120.000 dolarjev dnevno," poudarja. Ob vsem tem je po navedbah Cvahte Ojsterškove dodatna težava že siceršnja neuravnoteženost pri dostopnosti praznih kontejnerjev, saj se ti ne vračajo dovolj hitro, kar draži kontejnerski prevoz. Novi zastoji pri dobavi do končnih kupcev bodo verjetno cene še zvišali, ocenjuje.