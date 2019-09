Zaradi zasedanja vojaškega odbora zveze Nato konec tedna občasno oviran promet

Policisti bodo v času obiska delegacij na določeni lokaciji ali trasi potovanja varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa. Na vseh večjih križiščih bodo urejali promet in zagotavljali čim bolj nemoten prehod varovanim osebam, ostalim udeležencem v prometu pa normalno vključitev v promet.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, stopi v času obiska v veljavo prepoved prometa za tovorna vozila in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kilogramov in vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu, in sicer v petek, 13. septembra 2019, od 12. do 18. ure in v nedeljo, 15. septembra 2019, od 8. do 10. in 12. do 17. ure.

Vozite strpno in previdno

Vse udeležence v cestnem prometu pozivajo, naj zaradi varnosti udeležencev obiska in lastne varnosti dosledno upoštevajo odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu. Priporočajo, da se na pot odpravite prej kot običajno, vožnjo pa prilagodite razmeram na cestah. Svetujejo, da vozite strpno in previdno.

Ob tem seveda velja opozorilo voznikom, da se morate ob srečanju policijskih vozil za spremstvo varovane kolone, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, ustaviti, se po možnosti umakniti z vozišča in varovani koloni omogočiti neoviran in prost prehod. Z vožnjo lahko nadaljujete takoj, ko mimo vas zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdečo in modro lučjo oz. ko vam to dovolijo policisti, ki bodo urejali promet v križišču, so pojasnili na PU Ljubljana.