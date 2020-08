Zaradi zastrupitve poginil lev v živalskem vrtu v Slovenskih Konjicah

V Mini ZOO Slovenske Konjice so imeli dva leva, Arturja in Cezarja. Artur je močno bruhal in kazal očitne znake zelo slabega počutja. Veterinarju iz Mute je uspelo, da ga je pozdravil. Te sreče pa ni imel Arturjev brat Cezar, ki je začel bruhati šest dni pozneje. Čeprav se je veterinar trudil, da bi ga rešil, je poginil. Vzorci za poizvedovalne preiskave so pokazali, da sta bila leva zastrupljena. Strokovnjaki sumijo, da s strupom za zatiranje polžev.

icon-expand FOTO: Mini ZOO Slovenske Konjice icon-chevron-left icon-chevron-right

Zaposlene v Mini živalskem vrtu (Mini ZOO) Slovenske Konjice je prejšnji mesec pričakal neobičajen prizor. Lev Artur je v sredo zjutraj, 22. julija, začel bruhati. Že dan pred tem pa je manj jedel, je pojasnil lastnik Mini živalskega vrta Slovenske Konjice Peter Polegek, kako se je vse skupaj začelo: "Njegov brat Cezar takrat še ni kazal nikakršnih znakov bolezni, bil je živahen in normalno ješč. Naslednji dan zjutraj, v četrtek, 23. julija, smo poklicali veterinarja Zlatka Goloba v Muto, ki je prišel potem, ko smo zaprli živalski vrt."

icon-expand Zlatko Golob je leva pregledal med anestezijo. FOTO: Zlatko Golob

Zlatko Golob, specialist za zdravljenje malih, divjih in eksotičnih živali, ki v Mini Zoo nudi strokovno podporo skupaj z Veterinarsko ambulanto v Slovenskih Konjicah, je pri pregledu leva opazil klinične znake suma akutne zastrupitve. "Ti znaki so bili: zoženi zenici, bruhanje pene, sline in popite vode. Izbruhana vsebina je bila bele barve (slina), voda in voda z izločki žlez trebušne slinavke ter jeter (žolč). Kazal je še znake: neješčnost, apatičnost, motena motorika nog, tresenje, trzanje, modrikaste sluznice, oteženo gibanje, zaspanost, moten vid, slaba orientacija v prostoru in izrazita preobčutljivost na dražljaje," je razložil Golob, v kakšnem stanju je bil Artur.

Več o zastrupitvi levov Arturja in Cezarja si lahko ogledate danes v prispevku v oddaji Svet na Kanalu A ob 18.00.

Golob je leva začel nemudoma zdraviti. "Žival smo tretirali po specialnem protokolu za nudenje prve pomoči pri sumu zastrupitve,"je zagotovil. Ob zdravilih, vitaminih in nadomestnih tekočinah, ki jih je Artur prejel, mu je Golob odvzel tudi vzorce za poizvedovalne preiskave: slino, blato, kri, ki jih je poslal na analizo. Zdravljenje je bilo uspešno, saj je Artur preživel. "Naslednji dan ni več bruhal, bil pa je vidno utrujen. Proti večeru je začel piti, tretji dan pa normalno jesti," je povedal lastnik Polegek.

icon-expand Brata Artur in Cezar sta bila zelo navezana drug na drugega. Preživeli Artur še vedno kliče poginulega Cezarja. FOTO: Mini ZOO Slovenske Konjice

Čez slab teden zbolel še Cezar in nato poginil Polegek je 28. julija med čiščenjem notranjega dela ograde opazil, da je eden od levov izbruhal celoten obrok prejšnjega dne. "Na začetku smo mislili, da se je bolezen pri Arturju ponovila, nakar smo opazili, da je bolan drugi lev Cezar. O dogajanju smo po telefonu ves čas obveščali dr. Goloba. Cezar je ves dan večkrat bruhal belo peno in ni jedel. Tudi nič ni želel piti. Še isti dan, ko smo zaprli živalski vrt, je veterinar znova prišel," je opisal lastnik živalskega vrta. Kot nam je povedal Golob, je tudi Cezar kazal enake klinične znake suma akutne zastrupitve kot Artur. Ob tem je dobil še epileptični napad. Čeprav je Golob Cezarja zdravil po enakem postopku kot Arturja, pa ni imel enake sreče kot njegov brat. "Cezar je zaradi hudih poškodb centralnega živčnega sistema in zavore dihanja ter krčev poginil,"je povedal Golob. Vzorce za poizvedovalne preiskave obeh levov: bakteriologija, biokemija in hematologija ter preiskave na težke kovine, je veterinar poslal na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Analiza je pokazala, da sta bila leva zastrupljena. "Prav tako smo poginulega leva poslali na postmortalni pregled na Inštitut za patologijo Veterinarske fakultete. Tudi oni so postavili sum na zastrupitev. Najdeno sumljivo snov v črevesu leva (modrikaste barve) pa bomo poslali na Inštitut za toksikologijo v Nemčijo,"je pojasnil Golob.

icon-expand Lastnik Peter Polegek meni, da bo Artur potreboval novi levjo družbo (na fotografiji brata leva). FOTO: Mini ZOO Slovenske Konjice

'Sumimo na strup, ki se je uporabljal za zatiranje polžev in bramorjev' Zlatko Golob predvideva, da sta bila leva zastupljena s strupom mesurol (karbamati), ki se je uporabljal za zatiranje polžev in bramorjev. "V Sloveniji je njegova uporaba prepovedana. Seveda pa bo inštitut za toksikologijo v Nemčiji potrdil, ali je šlo za zgoraj omenjeni strup," je dejal Golob. Peter Polegek meni, da je nekdo v kletko vrgel zastrupljeno meso, ali čez ogrado ali skozi mrežo. "Veterinarji so mi rekli, da to vrsto strupa živali rade pojedo, saj je sladkega in prijetnega okusa ter nima vonja. O tem, kdo je napravil tako umazano dejanje, je zelo nehvaležno in težko govoriti, sploh zato, ker policijska preiskava še poteka," je dejal in dodal, da je dogodek prijavil tudi policiji, ki primer zdaj preiskuje. Na Policijski upravi (PU) Celje so potrdili, da je lastnik poginulega leva podal ustno kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali 31. julija na Policijski postaji Slovenske Konjice. "Zadeva je še v fazi preiskave. Policisti Policijske postaje Slovenske Konjice zbirajo obvestila. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do treh let," so nam sporočili s PU Celje.

icon-expand Leva Artur in Cezar v Mini ZOO Slovenske Konjice, ko sta bila še mladiča. FOTO: Mini ZOO Slovenske Konjice

'Preživeli lev Artur je od smrti brata Cezarja žalosten in v hudem stresu' Po besedah Polegeka sta bila leva nerazdružljiva brata, zato je preživeli Artur od smrti Cezarja v stresu: "Zdaj nima več iskric v očeh, boji se ljudi, na splošno je bolj apatičen, slabše je in po levje večkrat dnevno kliče brata." Zato lastnik meni, da je zaključek, kaj storiti, zelo enostaven. "Po mnenju stroke potrebuje levjo družbo, saj se sam ne počuti varno. Samca ne bi sprejel, zato bomo v kratkem kupili dve levinji. Trenutno za njun prihod urejamo prostore in dokumentacijo,"je pojasnil.

Leva sta bila stara dve leti in pol. Kupili smo ju v vzrejnem centru na Češkem. —Peter Polegek, lasnik Mini ZOO Slovenske Konjice

Ob tem je izpostavil, da se na družbenih omrežjih že pojavljajo žaljivi komentarji. Zato na njih odgovarja: "Še enkrat bi rad poudaril, da s prihodom levjih bratov v Slovenske Konjice in spremljajočo dokumentacijo ni bilo nič narobe, zato sta živali tudi lahko ostali pri nas. Res pa je, da je bil prostor na začetku nekoliko premajhen, česar smo se zavedali. Zato smo ga ustrezno povečali, da zdaj ustreza vsem zakonskim kriterijem RS. Za leve zdaj gradimo nove, sodobne prostore, vendar je na žalost gradnja zastala zaradi negotovih razmer v času koronavirusa."

icon-expand Leva Artur in Cezar v Mini ZOO Slovenske Konjice FOTO: Mini ZOO Slovenske Konjice