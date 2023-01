Zaradi Zlate lisice spremenjen prometni režim, pričakovana gneča

Na območju prireditvenega prostora v Podkorenu bo veljal poseben režim prometa in parkiranja, ki ga bo urejal organizator. "Vse obiskovalce zato pozivamo, naj koristijo obstoječa javna parkirišča in se nato do prireditvenega prostora odpravijo peš," obveščajo s PU Kranj in ljudi pozivajo, naj upoštevajo prometno signalizacijo, navodila organizatorja, rediteljev, občinskih redarjev in policistov.

Policisti svetujejo še, da se obiskovalci na območje Kranjske Gore odpravijo pravočasno, v prometu ostajajo strpni in zagotavljajo večjo varnostno razdaljo. "Za volan ne sedite pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, vozila zaklepajte in na vidnih mestih ne puščajte predmetov," so še pripomnili.